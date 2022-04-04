Фехтовальщик из Узбекистана Зухриддин Кадыров выиграл золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров и кадетов по сабле, проходящий 2−10 апреля в Дубае. Он стал первым узбекистанцем с титулом чемпиона мира по фехтованию, сообщила пресс-служба НОК.

В категории кадетов на пути к финалу Зухриддин Кадыров победил представителей Канады, Египта, Венгрии, США. В решающей встрече узбекистанец превзошёл соперника из Германии Колина Хеткока со счётом 15:13. (видео)

«Ощущение победы очень странное, и сегодня каждый матч был очень тяжелым. Я хочу поблагодарить мою мать, отца, сестру, брата и всех в моей стране, кто помог мне добиться этого результата», — сказал Кадыров.





Лидер сборной Зайнаб Дайибекова завоевала бронзовую медаль на саблях. В полуфинале она со счётом 15:8 уступила представительнице США Магде Скарбонкевиш, которая в итоге и выиграла турнир.

Другие представители национальной сборной Самира Шокирова и Мусо Айтмуродов дошли до четвертьфинала, но не смогли побороться за медали.

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Фото: НОК и Международная федерация фехтования.