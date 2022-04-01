Глава Всемирной организации здравоохранения. Тедрос Гебрейесус представил стратегический план ВОЗ по реагированию на поведение коронавируса в текущем году. Он рассказал о трёх возможных сценариях развития пандемии.

Ситуация с вакцинацией складывается крайне несправедливая: около трети населения мира, а в странах Африки — 83% населения ещё не получили ни одной дозы вакцины. «Это невыносимо для меня и должно быть невыносимо для каждого. Одни жизни стоят больше других?» — прокомментировал ситуацию Тедрос Гебрейесус. Справедливая вакцинация является самым мощным инструментом для спасения жизней, напомнил он.

Согласно данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 483,55 миллиона случаев заболевания коронавирусом, включая более 6,13 миллиона смертей, при этом по состоянию на 26 марта применено свыше 11 миллиардов доз вакцин.

В 2022 году наиболее вероятным сценарием развития событий будет то, что вирус продолжит развиваться, однако тяжесть вызываемого им заболевания продолжится снижаться при одновременном росте иммунитета благодаря вакцинации и заражению. При этом периодические всплески заболеваемости и смертности могут происходить по мере ослабления иммунитета, что может потребовать периодической поддержки уязвимых групп населения, отметил глава ВОЗ.

При наилучшем сценарии появятся менее суровые вариации вируса, при этом бустерные дозы или вакцины нового состава не потребуются.

Однако при худшем сценарии рано или поздно может появиться более вирулентный (болезнетворный) и легко передающийся вариант, и перед ним защита, полученная благодаря вакцинации или перенесённому заболеванию, быстро исчезнет. Для решения этой ситуации потребуется значительно изменить применяемые сейчас вакцины и обеспечить их доступность для наиболее уязвимых людей.

Тедрос Гебрейесус указал на пять стратегических областей, где потребуются усилия правительств:

надзор, лаборатории и анализ данных;

вакцинация, здравоохранение и социальные меры, обеспечивающие вовлечение сообществ;

клиническое лечение коронавируса и устойчивость системы здравоохранения;

исследования и разработки, равный доступ к инструментам и расходным материалам;

координация, когда реагирование переходит от экстренного режима к долгосрочным лечебным мерам.

«У нас есть все средства установить контроль над пандемией. Мы можем сохранить жизни, гарантируя каждому доступ к тестированию, лечению и вакцинам. Действия по вакцинированию 70% населения в каждой стране по-прежнему важно для контроля над пандемией, при этом приоритет отдаётся работникам здравоохранения, пожилым людям и другим группам риска», — подчеркнул руководитель ВОЗ.

ВОЗ отмечает, что в текущем году «для спасения жизней и облегчения страданий во всём мире» требуется 2,7 млрд долларов.

Согласно статистике Министерства здравоохранения, Узбекистан с начала пандемии по февраль текущего года Узбекистан приобрёл (включая производство внутри страны) и получил безвозмездно свыше 53,71 миллиона доз вакцин против коронавируса, из которых использовано 45,3 миллиона доз. Первую дозу получили свыше 19 миллионов человек (из них 21,5 миллиона — старше 18 лет, или 91%), вторую — 15,4 миллиона (71,7%), третью — 10,3 миллиона (более 48%).