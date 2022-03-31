В Каганском районе Бухарской области установлен метеорологический радиолокатор, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Узгидромета.

Оборудование поставила и установила финская компания Vaisala Oyj, специализирующаяся в области метеорологических, промышленных измерений и измерений параметров окружающей среды.

Метеолокатор имеет радиус действия 200 км и предоставляет информацию о текущих и ожидаемых погодных явлениях, включая поток и тип облачности, скорость и направление ветра, количество и тип осадков (дождь, град, снег) и их продолжительность, отображает метеорологические карты, визуализируя районы, где случаются грозы, и имеет возможности заблаговременного предупреждения.

Данные обновляются каждые 10 минут и регулярно передаются на метеорологический информационно-аналитический геопортал Узгидромета.

Ранее доплеровские метеорологические радиолокационные системы производства компаний США Baron Service и Германии Selex были установлены в аэропортах Ташкента, Самарканда и Нукуса. Они позволяют прогнозировать развитие градовых и грозовых процессов, направление ветра на территории Узбекистана, горизонтальную скорость, количество осадков и производить мониторинг движения облаков в радиусе действия радиолокатора.

Таким образом, четыре метеолокатора в Ташкенте, Самарканде, Нукусе и Бухаре стали еще одним шагом в улучшении метеорологического обслуживания, отметили в Узгидромете.





Эти локаторы служат для повышения надежности прогнозов погоды, обнаружения и прогнозирования сильного облачного покрова, приводящего к таким явлениям, как сильный дождь, град, снег.

«Обнаружение таких катастрофических гидрометеорологических явлений, которые так быстро происходили в последние годы, в настоящее время также является сложной задачей для различных климатических моделей. Это означает, что растет потребность в данных современных доплеровских метеорологических локаторов/радаров, которые могут „видеть“ большие расстояния. Интегрированный продукт из нескольких таких устройств позволяет в режиме реального времени отображать актуальные погодные процессы в атмосфере», — подчеркнули в Узгидромете.

В перспективе в результате объединения таких метеоролокаторов в единую платформу будет создана единая сеть наземных метеорологических радиолокаторов, охватывающая всю территорию Узбекистана, которая будет обеспечивать устойчивость погодозависимых отраслей экономики и общественной безопасности.

Стихийные бедствия в Узбекистане ежегодно затрагивают жизни в среднем 1,4 миллиона человек, говорится в данных, предоставленных Узгидрометом «Газете.uz».

Штормовой ветер в Бухарской области в апреле 2020 года нанес более 500 млрд сумов ущерба государственному бюджету. Во время стихийного бедствия в Каракульском и Алатском районах вышли из строя системы связи и электроснабжения, были повреждены крыши 5293 домов и более 415 автомобилей. Сильно пострадали сельскохозяйственные угодья — стихия затронула 20,8% от общей площади сельскохозяйственных культур и 27,1% садов. Был потерян урожай плодоовощной продукции общим весом 20 тысяч тонн, сломано 42,4 тысячи деревьев.