Предварительный ущерб от штормового ветра в Бухарской области оценивается в 141,6 млрд сумов или около 14 млн долларов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации.

В частности, согласно расчетам по состоянию на 22:00 12 мая, нанесен ущерб различной степени 41085 домам, 842 социальным объектам (359 школ, 163 детских сада, 96 объектов здравоохранения и 224 других) в разрезе всех городов и районов области.

Строительная сфера

Отмечается, что на сегодняшний день завершены восстановительные работы в школах, детских садах и объектах здравоохранения завершены. Кроме того, отремонтировано 25909 домов и 92 других объекта.

В районы и города доставлено 921992 единицы шифера, 449317 кв. м профнастила, 3700 кв. м стекла, 4249 кубометров древесины, 185 тонн цемента, 45 тысяч кирпичей, 1600 кг гвоздей.

Для восстановления поврежденных объектов было задействовано 32530 рабочих, включая 240 сотрудников (32 единицы спецтехники) из личного состава Министерства обороны, 245 (54) — из МЧС, 79 (18) — из МВД, 250 (18) — из Национальной гвардии

Кроме того, Государственный комитет по автомобильным дорогам полностью восстановил 16 остановок.





Коммунальное хозяйство и отрасль связи

На данный момент подключены к энергоснабжению 347849 из 359,1 тысяч домов (97%), в Алатском районе — 16542 (78%), Каракульском районе — 22613 (77%). Восстановлены 7,79 из 8,2 км линий электропередачи низкого напряжения, а также 1680 из 1800 трансформаторов. Во всех 115,17 тысяче поврежденных домах подключено газоснабжение.

Ранее вышедшие из строя 10 проводных телефонных станций, 13 мачт мобильной связи, 433 столбов связи, 92 км воздушных линий связи, 481 мобильная базовая станция начали работать еще 5 мая.

Ущерб только в сфере электроэнергетики оценивается в 31,5 млрд сумов (3,1 млн долларов).

Сельское хозяйство

В результате проливных дождей уничтожено 6451 из 97,9 тысяч га хлопковых полей. В поврежденных площадях завершена повторная посадка.

Кроме того, уничтожено 12619 га пшеничных полей. Вместо 680 га поврежденных участков высажены хлопок на 128 га, соя — на 185 га, подсолнух — на 120 га, бахчевые культуры — на 19 га, маш — на 68 га, кукуруза — на 40 га.

Из-за стихийного бедствия пострадали 194 га теплиц и 2616 га садов.

В рамках благотворительной помощи от министерств, ведомств, организаций, хокимиятов Ташкента, областей и Каракалпакстана получено средств на 6,4 млрд сумов, строительных материалов на 2,9 млрд сумов и плодовоощной продукции на 1,6 млрд сумов.

Кроме того, на данный момент для ликвидации последствий из республиканского бюджета выделено 100 млрд сумов, из местного бюджета — 82 млрд сумов.