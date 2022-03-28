Основатель сети супермаркетов korzinka и инвестор Зафар Хашимов прокомментировал проведение первого Ташкентского международного инвестиционного форума и высказался о том, как Узбекистану не упустить уникальный экономический шанс.

Он выразил уверенность, что при организации инвестфорума никто не мог даже предположить, насколько изменится мир прямо накануне его проведения и насколько мероприятие станет актуальным. По его словам, именно этим объясняется особенный и повышенный интерес к работе форума со стороны финансовых кругов и институтов всего мира и его значение в целом.

«Участие президента страны в работе форума, причём не просто для напутственной речи, а в качестве полноценного спикера пленарной сессии, где, вместе с руководителями лидирующих региональных и международных финансовых и торговых институтов он обсуждал перспективы и пути развития экономики страны, придало этому событию особый статус и дало мощный импульс», — написал он.

Зафар Хашимов оценивает это как яркий сигнал мировому сообществу, что Узбекистан «решительно и твёрдо стоит» на пути реформ, на пути либерализации экономики и интеграции страны в международные экономические отношения и производственные цепочки, «амбицию страны стать равноправным участником глобальной торговли и распределения труда».

По его мнению, у Узбекистана сейчас появляется уникальная возможность превратиться в региональный промышленно-торговый хаб.

«Санкции, наложенные на Россию, остановка производств и уход десятков, если не сотен крупных инвестиционно-промышленных групп и транснациональных корпораций создаёт некий финансово-индустриальный вакуум не только в самой России, но и во всем субконтиненте», — заявил он.

Предприниматель уточнил, что из-за размера и ресурсных возможностей многие крупные корпорации и институты рассматривали Россию как форпост и производственную базу для дальнейшей экспансии и распространения продукции во всём СНГ. Но последние трагические события полностью меняют такое положение дел.

«Даже если военные действия в Украине прекратятся немедленно и страны Запада ускоренно примут решение снять все объявленные ранее санкции, международный бизнес, понёсший в России на сегодняшний день громадные убытки, срывы и потери, ещё долго не будет готов вернуться туда. Речи о дальнейших инвестициях и развитии в России не будет идти ещё десятки лет. Рисковый индекс страны будет долго оставаться на неприемлемом уровне для международного бизнеса», — пояснил он.

Зафар Хашимов высказался о том, что делать с регионом Центральной Азии и его рынком, который «так долго в экономическом смысле был более или менее экономически переподчинён российскому».

«Рынок этого субконтинента, если считать в целом, с сопряжёнными территориями (Афганистан, север Ирана и Пакистана и т. д. ), насчитывает 100−150 миллионов человек. Это слишком большой рынок, чтобы его вычеркнуть из карты, особенно на фоне потери российского рынка», — считает он.

Бизнесмен убеждён, что глобальной экономике сейчас «архиважно интегрировать в себя этот рынок», а международным производителям «создать здесь мощные производства и наладить цепочки поставок» для удовлетворения местных потребностей в регионе.

«И Узбекистан со своим 35 миллионным населением находится в самом центре этого рынка как географически, так и демографически. Наша страна имеет стабильную политическую систему и развивающуюся экономику. Но всего этого, к сожалению, вовсе недостаточно. Нам ещё не удалось стереть из памяти десятилетия изоляционизма, протекционизма, политического авторитаризма, репрессий, коррупции и беззакония», — отметил Зафар Хашимов.

Основатель «Корзинки» считает, что реформы, начатые пять лет назад, заметно улучшили имидж страны и вновь открыли её миру, вывели Узбекистан из списка стран, применяющих все формы детского и принудительного труда.

Кроме того, благодаря коренному изменению отношения государства к бизнесу в стране стремительно растёт класс предпринимателей. Предприниматель также отметил либерализацию валютного рынка, налоговую реформу, снижение и отмену таможенных пошлин на ряд товаров, снятие ограничения по прописке, безвизовый режим с 90 странами, более достоверную и прозрачную экономическую статистику и свободу прессы, которая «продолжает утверждаться».

«При рассмотрении нашей заявки неучастие Узбекистана в составе ЕАЭС, где Россия, опять же, имеет довлеющее влияние, а также наш нейтральный статус и неучастие в военных блоках — это всё создаёт для нас большие преимущества в регионе. Но, опять же, заявка очень высока, и на кону стоит будущее страны, экономическое и социальное, и мы не должны дать такому шансу вновь ускользнуть из рук, как это было в начале 90-х», — считает он.

Зафар Хашимов подчеркнул, что Узбекистану в данное время необходимо «усиленно „махать флажком“ и „кричать“, что мы здесь и мы готовы их принять».

Он выдвинул ряд своих предложений:

громко заявить и сделать решительные шаги по пути дальнейшей либерализации внутреннего рынка и внешней торговли;

решительно сократить, если не сказать, аннулировать большинство тарифных (пошлины, акцизы) и нетарифных ограничений на торговлю, упростить сертифицирование, провести признание в Узбекистане международных сертификатов и т. д. ;

; учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, потребовать от ВТО экстренного рассмотрения заявки по вступлению Узбекистана в организацию;

форсировать процессы приватизации, проводить их прозрачно и гласно;

форсировать реформы банковского сектора;

активно приступить к административной реформе;

демонополизировать, а где можно и приватизировать транспортно-логистические сети, в том числе авиа- и железнодорожный транспорт;

отменить существующие секторальные и индивидуальные льготы;

создать в стране специальную юридическую территорию, в которой будет действовать, допустим, английское право, со своими органами судопроизводства. Там будут регистрироваться и проводить свои сделки международные компании, с учётом их удобства работы в знакомой правовой среде.

«Список можно продолжать и продолжать. Нужно сделать всё, чтобы в сжатые сроки стать кандидатом номер один в этой гонке», — сказал он.

Зафар Хашимов отметил, что ограничение работы социальной сети Twitter в Узбекистане во время форума вызвало «десяток недоуменных высказываний от влиятельных иностранных партнёров», которые жаловались, что не могут рассказать миру про Узбекистан и про форум.

«Самое важное, нельзя сейчас позволить „продавцам рисков и угроз“ вновь запугать нас и вогнать в прошлое. Нельзя для защиты интересов горстки монополий вновь жертвовать будущим развитием. Интеграция в мировую экономику, привлечение инвестиций и технологий и решительный прорыв страны в 21-й век никогда не был так реален и достижим, как сейчас», — считает предприниматель.

Основатель «Корзинки» указал, что в эту гонку уже включилась Турция, которая заявила о готовности принять все предприятия, покидающие Россию. По его словам, в Казахстане также началась и усиленно идёт дискуссия по этой тематике.

Бизнесмен отметил, что это всё маркетинговые коммуникации стран по привлечению мигрирующего из России потока.

«Открытость и готовность страны, её приверженность ценностям рыночной экономики и верховенства закона будут играть решающую роль в этой гонке. У нас тоже есть неоспоримые преимущества и реальный шанс в ней, важно не упустить», — заявил он.