Шоколадный кекс-чизкейк





Шоколадный кекс с нежной творожной начинкой станет приятным дополнением к чашечке чая или кофе.

Мраморный кекс Поля Бокюза





Секрет приготовления мраморного кекса по рецепту французского повара Поля Бокюза кроется в чётком соблюдении пропорций всех ингредиентов, поэтому вам понадобятся кухонные весы.

Классический кекс на кефире





Это рецепт классического кекса на кефире, для приготовления которого вам понадобятся самые простые продукты из холодильника.

Кекс Блонди с белым шоколадом





Блонди — влажный кекс с белым шоколадом. В качестве начинки можно добавить вишню, которая придаст выпечке лёгкую кислинку,

Шоколадный кекс





Рецепт этого кекса похож на классический, но порадует сладкоежек обилием шоколада.