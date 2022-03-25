Сенат Олий Мажлиса одобрил закон «Об органической продукции» на 24-м пленарном заседании 17 марта, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Законом установлены правовые основы производства, хранения и других стадий жизненного цикла органической сельскохозяйственной продукции, которая заявлена как экологически чистая, улучшающая или менее негативно, чем традиционное производство, влияющая на состояние окружающей среды.

Меры господдержки предприятий, начинающих, ведущих или переходящих к органическому производству, установлены следующие: выделение субсидий на производство сертифицированной органической продукции, содействие в финансировании производства и предоставление услуг производителям органической продукции.

Производство органической продукции должно осуществляться отдельно от производства продукции, не относящейся к категории органической.

Законодательно к производству органической продукции установлены требования:

использование здоровых животных и растений, безопасной продукции и сырья животного и растительного происхождения;

использование технологий, соответствующих требованиям законодательства об органической продукции и нормативных документов в области технического регулирования;

сохранение, восстановление и повышение плодородия почвы;

сохранение экологических систем при выборе конкретного вида органической продукции для производства;

использование возобновляемых природных ресурсов, включая продукты и отходы растительного и животного происхождения;

сокращение использования невозобновляемых природных ресурсов;

использование технологий, не наносящих вреда здоровью человека, растениям и животным, предотвращающих или устраняющих последствия загрязнения окружающей среды;

для качественного выполнения технологических процессов использование пищевых добавок, микроэлементов в нормах, разрешенных нормативными документами в области технического регулирования;

принятие мер по защите растений, включая применение механических, биологических и физических методов при выборе видов и сортов растений, устойчивых к севообороту, болезням, вредителям и сорнякам;

подбор адаптированных к местным условиям устойчивых видов, сортов растений и пород животных;

применение для производства органической продукции в животноводстве кормов и кормовых добавок, состоящих из ингредиентов, полученных из веществ природного происхождения;

использование при производстве органической продукции в качестве ингредиента воды, отвечающей требованиям, установленным законодательством для питьевой воды;

несмешивание органических и неорганических ингредиентов одного и того же типа в одну органическую продукцию.

При производстве органической продукции запрещается:

использование синтетических веществ, пестицидов, гормонов, антибиотиков и химических пищевых добавок;

применение методов выращивания растительной продукции без использования почвы;

использование ионизирующего излучения (источников);

использование химических методов обработки естественно растущих растений;

использование в качестве удобрения веществ, состоящих из осадка сточных вод, септических отходов и других отходов жизнедеятельности человека;

использование земельных участков, водных объектов и (или) их части, подвергшихся загрязнению отходами, химическими и радиоактивными веществами;

применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также продукции изготовленной с использованием генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов.

Особые требования к производству отдельных видов органической продукции, в том числе условиям их параллельного и одновременного производства, устанавливаются нормативными документами в области технического регулирования.

Уполномоченным госорганом в области органической продукции является министерство сельского хозяйства. На Службу санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и Госкомветеринарии возложены гармонизация с международными стандартами и рекомендациями и внедрение санитарных и ветеринарных правил, норм и гигиенических нормативов по безопасности органической продукции.

Проводить аккредитацию органов по оценке соответствия и выдавать свидетельства об аккредитации, а также утверждать форму и размер национального знака соответствия органической продукции будет Узбекское агентство по техническому регулированию.

Закон вступит в силу через три месяца после его подписания президентом и опубликования.