27 марта состоится четвёртый Ташкентский международный марафон. В связи с его проведением в центре столицы с 5:00 до 18:00 для движения транспорта будут закрыты некоторые участки улиц, сообщило ГУВД города.

Маршрут марафона:

ул. И. Каримова — от ул. Алмазар до ул. Ш. Рашидова;

ул. Ш. Рашидова — от ул. И. Каримова до ул Афросиаб;

ул. Шахрисабз — от ул. А. Темура до ул. Айбека;

ул. Афросиаб — от ул. Шахрисабз до ул Бешагач;

ул. Айбека — от ул. Нукус до ул. Шахрисабз;

ул. Нукус — от ул. Истиклол до ул. Айбека;

ул. А. Кадыри — от ул. Абая до ул. Истиклол.

Один участок для подготовки мест старта и финиша будет закрыт раньше — с 16:00 25 марта. Это отрезок ул. Афросиаб между ул. Бешагач и ул. И. Каримова.

«Газета.uz» писала о планируемом марафоне ранее. В мероприятии ожидается участие 2500 человек. Регистрация уже завершена.