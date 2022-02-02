Четвёртый Ташкентский международный марафон состоится в столице 27 марта. Об этом на встрече с журналистами во вторник сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов.

Забег, целью которого являются популяризация бега и укрепление международных связей, может получить статус World Athletics Label. Спортивным мероприятиям его присваивает Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics. Это единственная в мире организация, которая имеет право составлять официальные рейтинги соревнований и спортсменов.

По словам Азиза Абдухакимова, статус World Athletics Label позволит привлечь к участию в марафоне бегунов со всего мира, поскольку он подтверждает высокий уровень организации забега и соответствие мировым стандартам. Кроме того, результаты Ташкентского марафона будут официально признаны на мировом уровне.





Азиз Абдухакимов.

В марафоне предусматриваются дистанции в 3 км, 10 км и 21 км, а также соревнование по экиден, которое представляет собой эстафетный бег на марафонскую дистанцию (42 км).









Маршрут марафона. Фото: Андрей Куликов.

В 2021 году марафон получил сертификат Ассоциации международных марафонов. Документ подтверждает, что трассы для бега соответствуют требованиям, которые предъявляют к международным марафонам. Наличие сертификата — условие для получения статуса World Athletics.

Забег на 3 км — для всех желающих, включая детей, которым на момент события исполнилось 12 лет. Возрастная категория участников дистанции 10 км — от 16 лет. В экиден могут принять участие команды, которые состоят из шести человек.

«Детям говорят: „Занимайтесь спортом, бегайте“. Но если родители сами не занимаются спортом, то с кого ребёнок будет брать пример? Поэтому приглашаем всех на дистанцию 3 км», — сказал один из организаторов Ташкентского марафона Андрей Куликов.

Ожидается, что в этом году на старт марафона выйдут 2500 человек. Организаторы планируют пригласить южноафриканских атлетов, которые стабильно показывают высокие результаты в беговых дисциплинах на мировых соревнованиях и могут составить конкуренцию участникам.

Андрей Куликов.

Всем желающим пробежаться по столице необходимо будет пройти регистрацию на сайте Ташкентского международного марафона, который запустят в ближайшие дни. Стоимость участия — 110 тысяч сумов.

Организаторы надеются, что это позволит покрыть часть расходов, основная статья которых — призовой фонд, а также организация мест старта и финиша. Частные компании могут выступить генеральным и основным спонсорами и партнёрами.

Азиз Абдухакимов поручил в ближайшие дни опубликовать смету расходов проекта марафона, чтобы «люди посмотрели, на что тратятся [средства]». По его словам, она составляет 1,5 млрд сумов.