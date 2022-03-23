На прошлой неделе депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев со ссылкой на ответ Антимонопольного комитета Узбекистана (АМК) сообщил, что при закрытии государственных центров по проведению теоретических и практических экзаменов на получение водительского удостоверения в Ташкенте был нарушен указ президента.

Это произошло после запуска 4 февраля пока единственной в стране частной компании в этой сфере — Единого экзаменационного центра Autodriver Study, основанный главой попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комилом Алламжоновым.

18 марта депутат написал, что в ответ на вопросы общественности направил парламентский запрос председателю Антимонопольного комитета о создании Единого экзаменационного центра в Ташкенте, а также соблюдении прав потребителей, конкуренции и других норм законодательства при закрытии регистрационно-экзаменационных отделов УБДД.

По данным АМК, абзацем 4 пункта 1 постановления президента от 7 декабря 2020 года (ПП-4913) предусмотрена реализация государственных функций государственными органами и организациями до создания на соответствующих территориях достаточного количества субъектов частного сектора в сферах, в которых государственные функции (в данном случае — экзаменация будущих водителей) передаются частному сектору.

«Несмотря на это, в некоторых регионах страны центры по проведению теоретических и практических экзаменов ГСБДД при МВД (2 — в Кашкадарьинской области, 3 — в Сурхандарьинской области и 6 — в Ташкентской области) в нарушение указа президента приостановили деятельность, хотя в этих регионах не было создано достаточного количества субъектов частного сектора», — цитирует ответ комитета депутат.

Кроме того, отмечается в сообщении, указ президента не даёт исключительных прав одной организации и даёт право всем субъектам хозяйствования, имеющим соответствующую лицензию, проводить теоретические и практические экзамены на получение водительского удостоверения.

В связи с этим АМК разработал предложение для внесения в Кабинет министров, поскольку «совершаются действия, противоречащие требованиям указа президента».

В предложении планируется предусмотреть приостановку деятельности центров ГСБДД по проведению теоретических и практических экзаменов только после того, как будет создано достаточное количество субъектов частного сектора, то есть их число должно быть не меньше, чем количество государственных центров, действовавших ранее в соответствующем регионе.

Например, до создания 6 частных экзаменационных центров в Ташкентской области должны действовать 6 государственных центров.

«До недавнего времени из-за наличия спроса в Ташкентской области было 6 центров. Не меньше», — отметил Расул Кушербаев.

Депутат выразил мнение, что требования указа были нарушены путём спешного закрытия государственных экзаменационных центров, чтобы «дать возможность одному хозяйствующему субъекту начать быстрее зарабатывать».

«Теперь вопрос: кому понадобилось такое толкование и нарушение требований и зачем? На основании ответа Антимонопольного комитета мы теперь внесём запрос в правительство и членам правительства», — сообщил Расул Кушербаев.

Ответ Комила Алламжонова

Комил Алламжонов / Telegram.

Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, бывший пресс-секретарь президента, основатель Avtotest и центра Autodriver Study Комил Алламжонов в тот же день заявил, что «пока что единственный центр» работает в полном соответствии с постановлениями президента и Кабинета министров.

По его словам, сегодня в центре есть возможность принимать экзамены более чем у 800 граждан. До открытия центра три экзаменационных отделения УБДД в Ташкенте, состоящие из 4−5 кабинетов в разных районах города, принимали экзамены у 400 человек в день.

«А это значит, что наш современный экзаменационный центр, отвечающий всем стандартам, в два раза больше прежних возможностей и, что самое главное, имеет большой автоматизированный автодром и компьютеризированные залы. Очередей почти нет. Центр не только не полон, многие залы пустуют. По сей день не пришло даже 200 человек, не говоря уже о 400, как раньше», — написал он.

Комил Алламжонов заявил, что его центр никак не связан с ситуацией в регионах, поэтому вопрос должен быть адресован МВД.

«Нашего центра там нет. И заявления с намёками о том, что всё ради ташкентского центра, голословны. Никогда жители из Кашкадарьи или Сурхандарьи не сдавали экзамен в Ташкенте. Более того, мы требуем только знания. Надеюсь, вы понимаете логику», — заявил он.

Основатель Autodriver Study также отреагировал на высказывание о том, что центр существует с целью «заработать».

«Если говорить о деньгах, именно деньги — движущая сила любой сферы. Если думать по-вашему, вы тоже работаете только ради выгоды и делаете деньги, вы же не работаете бесплатно. На самом деле, делать деньги — не грех. И не преступление», — написал он, прикрепив отрывок из интервью Расула Кушербаева проекту Alter Ego, в котором он заявляет, что в своё время выбрал партию УзЛиДеП из-за «хорошей зарплаты».

Комил Алламжонов заявил, что он зарабатывает деньги легально. «Благодаря деньгам Марк Цукерберг создал Facebook, Илон Маск — Tesla, Дуров — Telegram, Стив Джобс — iPhone. Если бы деньги не зарабатывались, не было бы такого технологического развития», — отметил глава попечительского совета фонда.

По его мнению, Расул Кушербаев, как молодой и современный патриот, а главное депутат от партии, поддерживающей предпринимательство, «должен нас хорошо понимать и быть на стороне приватизации».

«Хотя не знаю. Может, вам больше нравится старая коррумпированная система. Считаю, что вы будете настоящим помощником сегодняшней политики, если при обращении избирателей, наставляющих не будете сразу обнажать меч, а призовёте их к образованию и получению знаний», — заявил он.

Комил Алламжонов отметил сложность прохождения экзаменов в Едином экзаменационном центре из-за отсутствия знаний у будущих водителей и предположил, что при старой системе избиратели депутата (жители Ташкентской области) смогли бы пройти на 100%.

«Вы видите ситуацию на улицах. Это результат системы, которую вы требуете вернуть», — написал он.

Повышение цен

Единый экзаменационный центр. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

В тот же день, 18 марта, спустя полтора месяца после запуска, Ташкентский экзаменационный центр сообщил, что с 1 апреля вынужден повысить стоимость первой попытки сдачи теоретического и практического экзаменов на 50% — с 100 тысяч до 150 тысяч сумов.

«Для поддержания высокого уровня качества и обслуживания, в связи с нестабильной экономической ситуацией в странах — наших основных партнёрах, резкими колебаниями валютного курса, оказывающих значимое влияние на ускорение инфляции в нашей стране, Toshkent Imtihon Markazi с 1 апреля вынужден увеличить стоимость первой попытки сдачи теоретического и практического экзаменов до 150 тысяч сумов», — говорится в сообщении.

Экономист и автор блоге Kurbanoff.net Шухрат Курбанов задался вопросом, как колебания валютного курса и экономическая ситуация в странах-партнёрах связаны с повышением цен на экзамены. «Тесты импортируют? И как связан рост цен с безопасностью на дорогах?!» — спросил он.

Финансист Отабек Бакиров задался вопросом, откуда команда Комила Алламжанова «взяла 50-процентную инфляцию в Узбекистане или 50-процентный рост курса доллара».

«Ну, может быть, они смотрят в будущее и делают прогнозы. Но как экзаменационные тесты связаны с курсом доллара? Как видите, несмотря на многократные заверения с пеной у рта, проект нацелен только и только на освоение денег, не оставляя выбора», — написал он.

Отабек Бакиров также обратил внимание, что Autodriver Study не входит в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке. При этом там представлена сотовая компания Unitel (бренд «Билайн»).

"Представьте себе, узбекский потребитель имеет минимум пять вариантов при выборе оператора мобильной связи, один из которых — ООО Unitel — по-прежнему считается доминирующим. Хорошо, у «Билайна» могут быть косвенные признаки доминирующего положения. Но Ташкентский экзаменационный центр не включён в реестр компаний с доминирующим положением, хотя у потребителей нет альтернативного варианта сдачи экзамена", — отметил он.

Согласно статье 6 закона «О конкуренции», Ташкентский экзаменационный центр должен считаться компанией с доминирующим положением, считает финансист. Ссылаясь на статью 7 закона, он выразил мнение, что повышение тарифов центра следует рассматривать как монопольно высокую цену товара, которая определяется в порядке, установленном правительством.

В феврале Комил Алламжонов подтвердил, что стоит за созданием экзаменационного центра. При этом он отверг обвинения в монополии и конфликте интересов, подчеркнув, что правила игры установило государство, и что рынок открыт для предпринимателей, которые могут создать условия, соответствующие установленным требованиям.