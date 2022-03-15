Государственное обвинение потребовало 13 лет лишения свободы и 1,2 млн рублей штрафа по совокупности приговоров для российского оппозиционера Алексея Навального, сообщила «Новая газета».

Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривают на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где уже отбывает срок Алексей Навальный. Напомним, в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у «Ив Роше» оппозиционеру заменили реальным лишением свободы, он был приговорен к 2,5 годам колонии.

По версии обвинения, Алексей Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных Фонду борьбы с коррупцией. Кроме того, суд рассматривает оскорбление судьи, выносившей оппозиционеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.