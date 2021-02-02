Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний и заменил основателю Фонда борьбы с коррупцией, российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный, сообщает Meduza.

Решение принято в рамках дела «Ив Роше», согласно которому политик приговорён к 3,5 годам лишения свободы. Но с учётом вычета срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев), он проведёт в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

Дело «Ив Роше». В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств: по версии следствия, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, Олег Навальный — 3,5 года реального срока. Братья отрицали вину, называя дело политически мотивированным. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым; правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор не отменили.

До вступления приговора в законную силу Навальный будет находиться под стражей. Защита политика намерена обжаловать решение.

В ходе выездного заседания, прошедшего в Мосгорсуде, представитель ФСИН сообщил, что Навальный свыше 50 раз нарушил правила испытательного срока, в том числе не приходил на регистрацию в ведомство, как того требовали условия условного наказания. Прокуратура поддержала позицию ФСИН. Адвокаты политика требовали отклонить ходатайство службы.

Сам Навальный заявил, что суть дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу по которому он уже был признан невиновным.

«Главное в этом процессе — даже не то, чем он закончится для меня. Посадить меня несложно. Главное -то, для чего это происходит: чтобы запугать огромное количество людей. Одного сажают, чтобы запугать миллионы. Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы, это демонстрация слабости», — сказал он (видео).

Во время процесса в Мосгорсуде полиция, по данным «ОВД-Инфо», задержала более 300 человек, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать Навального.

На судебное заседание прибыли порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.

Штаб Навального сразу после объявления приговора сообщил об акции протеста на Манежной площади в Москве.