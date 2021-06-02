За невыполнение обязанностей договора 27 компаний-резидента IT Park из 466 лишены этого статуса, сообщила пресс-служба технопарка.

Большая часть лишённых резидентства компаний находится в Ташкенте, Хорезме, Наманганской и Кашкадарьинской областях. Среди них — Oson Apteka, Hoop Club, Invan Soft, Filosofiya IT, Imenu, School-Service и другие.

В дирекции напомнили, что в обязанности компаний-резидентов входит работа исключительно в сфере информационных технологий, ежеквартальное предоставление в дирекцию сведений о своей работе, ежегодный аудит финансово-хозяйственной деятельности и выполнение обязательств по договору об условиях деятельности резидента IT Park.

Неисполнение договорных обязательств приводит к лишению статуса резидента IT Park, подчёркивается в сообщении.