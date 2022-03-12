«Газета.uz» собрала истории граждан России, которые после начала войны в Украине переехали в Ташкент и планируют релоцироваться в Узбекистан. Они рассказали, почему решили покинуть Россию и выбрали Узбекистан, чем тут занимаются и какие проблемы у них возникают.

«Я всегда говорил, что никуда не хочу уезжать»

Олег (имя изменено), 23 года, Москва. Студент магистратуры в области креативных индустрий. Релоцировался в Ташкент

Перед отъездом из России у меня было стойкое ощущение, что вот-вот будет введено военное положение. Ряд действий и некоторые обстоятельства первых дней марта казались мне его предвестниками. С 24 февраля каждый день я ежеминутно мониторил новости. Если не читал их, слушал подкасты о происходящем. Если не слушал подкасты, смотрел что-то по этой теме.

В таком режиме я жил до 2 марта. В тот день проснулся, прочитал статью «Медиазоны» «„А вы бежите?“. На границе пристрастно допрашивают россиян, решивших покинуть страну», затем увидел материал РИА «Белорусский погранкомитет опроверг сообщения о запрете на выезд из республики мужчин от 18 до 60 лет», и моя тревожность стала повышаться. Беспокоило, что такой слух вообще был.

«Медуза» намекала на скорое введение военного положения со ссылкой на свои источники, «не склонные к алармистским настроениям». Об этом же говорила и украинская разведка, и советник президента Украины, член переговорной группы Михаил Подоляк. Знакомый мне правозащитник тоже ссылался на несколько независимых источников, которые говорили о введение военного положения в пятницу 4 марта.

Я пытался сам проанализировать то, что происходило в последние дни. Ряд государственных действий и некоторые обстоятельства казались мне предвестниками военного положения, поэтому я принял решение уехать.

При военном положении могут закрыть границы и объявить мобилизацию. Для меня это означало следующее. В 2020 году я окончил военную кафедру, с момента военных сборов прошло меньше двух лет. Это значит, что при мобилизации меня призовут в первую очередь. Об этом, к примеру, говорил подполковник запаса, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Для таких, как я, даже повторные военные сборы не нужны — можно сразу отправлять на военную операцию. Она противоречит моим взглядам, моему мировоззрению, моим чувствам. Поэтому я решил перестраховаться и покинуть Россию.

Сейчас Путин говорит, что «ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы при проведении военной спецоперации России на Украине». А сейчас мы видим публикацию с монологом мужчины, чей сын попал в плен в Украине.

Я не верю Путину. Возможно, раньше его слова были бы публичной гарантией относительной безопасности — хотя бы на первое время. Но про войну в Украине он и все его чиновники говорили, что её даже вообразить нельзя. И что мы видим? Нет войны, зато есть специальная операция. Замена слов не победит здравый смысл.

Моё окружение — это люди из креативных индустрий. Естественно, для большинства из нас всё происходящее воспринимается, как трагедия. Мои знакомые, которые учатся журналистике, не понимают, зачем ещё существует их программа — в тот момент, когда все независимые медиа в России уничтожены. Люди просто потеряли смысл.

Что касается экономических ограничений, сейчас приходится проводить определённые танцы с бубном, чтобы использовать деньги, лежащие на моих российских картах. Но это не самая большая проблема. Волна экономических проблем уже слышна, вот-вот она накроет граждан России. Не только их. Думаю, близлежащие страны, в том числе Узбекистан, пострадают самым серьёзным образом. Просто для простых людей это может быть пока не очень заметно — условно у них нет инвестиций, им по большому счёту всё равно, кто на сколько просел на фондовой бирже. Но вот-вот это отразится на их кошельках. Сейчас обсуждают возможных дефолт в России в апреле. Это затронет абсолютно всех, война травмирует каждого из нас.

Думаю, бизнес в России реагирует очень депрессивно. Безусловно, всегда есть люди, для которых открываются новые возможности. Кто-то думает, к примеру, как договориться об импорте тех или иных товаров в Узбекистан, чтобы люди из России могли купить здесь то, что уже нельзя купить дома. Но в большинстве своём, я думаю, что все планы людей обрушились в момент. Никто из бизнеса, по всей видимости, не был предупреждён о таком сценарии.

Политические обозреватели Андрей Перцев и Константин Гаазе с большим количеством источников в российских элитах считают, что максимум, к которому готовилось правительство и, возможно, крупный госсектор — это признание ДНР и ЛНР независимыми.

Наверное, у всех когда-то были разговоры о возможной эмиграции. В таких разговорах я всегда говорил, что никуда не хочу уезжать. И я даже представить не мог, что могло бы заставить меня изменить своё мнение. Теперь я точно знаю, что.

Мне пришлось отказаться (очень надеюсь, что ненадолго) от моего любимого города. Начиная с посещения матчей моей любимой футбольной команды и заканчивая живым общением с семьёй. Есть и страх от тоски по любимой Москве.

При выборе страны было важно, чтобы туда можно было добраться (чтобы летали самолёты, границы были открыты, зарубежные вакцины не требовались). В моём случае вылететь нужно было до 23:59 4 марта.

Также важно было, чтобы страна не входила в ОДКБ и ЕАЭС — мне кажется, что при возможном введении мобилизации это рациональный параметр. В этой связи круг вариантов слишком сильно сузился, билеты кончались с огромной скоростью и по сути Узбекистан оставался единственным вариантом по более-менее адекватной цене.

Обычно я хорошо готовлюсь к путешествиям, читаю все путеводители, ставлю множество меток на карте с местами, которые планирую посетить. Тут я не успел ничего — в 10 утра купил билет, а в 15:40 уже был вылет. Поэтому, к примеру, у меня с собой только зимняя куртка, считаю это одной из трудностей. И так со многими аспектами.

Изначально я думал, что Узбекистан будет перевалочным пунктом на пути в Грузию. Но сейчас я внимательно наблюдаю за тем, что там происходит. В страну приехало огромное количество россиян, в Тбилиси огромный спрос на жильё, инфляция.

В то же время Узбекистан продолжает оставаться в тени — в данном случае это может быть плюсом. Однако здесь уже формируется сообщество креативных специалистов из России наподобие того, как это происходило в последние месяцы в Грузии. Это не может не радовать. Пока планирую задержаться в Ташкенте. Как долго — зависит от развития ситуации. Как минимум есть надежда на приятное времяпрепровождение, возможные совместные проекты.

В Ташкенте есть определённые трудности с банковскими картами, довольно непростая система с регистрацией, свои сложности с SIM-картами. Возможно, будут проблемы с медициной — я намеревался посетить несколько плановых приёмов в России (в бесплатной поликлинике по страховке). Теперь не понимаю, когда у меня появится такая возможность.

Ещё у меня сломались наушники, и тут есть две проблемы: я не могу вернуть их продавцу на Wildberries и попросить замену, а в Узбекистане не могу подобрать адекватную альтернативу, так как ассортимент значительно ниже. При этом цены на многие товары (я сейчас не только и не столько про технику, сколько про продукты повседневного потребления) выше московских.

«Всегда можно вернуться, но ситуация такая, что неизвестно, каким будет завтра»

Николай, 28 лет, Ульяновск. Спортивный журналист. Планирует релоцироваться в Ташкент

Я давно рассматривал вариант с переездом в другую страну. Конфликт на Украине ударил по моей работе очень сильно, поскольку российский спорт получил жестокие санкции. Из-за этого мой заработок значительно снизился. Кроме того, курс доллара растёт, и это означает рост цен.

Я работаю в одном из ведущих спортивных СМИ России. Не знаю, как бизнес, но даже моё издание, несмотря на свой статус, сильно ограничило гонорарный фонд для внештатных сотрудников, коим я являюсь.

Для переезда рассматриваю только Узбекистан, поскольку там у меня есть родственники. В России придётся оставить родителей, друзей. Придерживаюсь мнения, что всегда можно будет вернуться, но ситуация в стране такая, что неизвестно, каким будет завтра.

Я жду получения загранпаспорта, после чего смогу выехать из России. Ожидания от Узбекистана самые положительные. Посмотрел много видео про страну и Ташкент в частности, прочитал много материалов. Жду хорошую погоду и стабильную работу в своей сфере.

«Пришлось оставить в России дорогие сердцу веру в нравственные ценности и силу слова»

Елена (имя изменено), 30 лет, Санкт-Петербург. Моушн-дизайнер. Релоцировалась в Ташкент

Прогнозы экономистов повлияли на моё решение временно покинуть Россию. В связи с санкциями я не смогла продолжить работу со своей командой и мне пришлось уволиться. Пришлось оставить в России дорогие сердцу веру в нравственные ценности и силу слова.

Выбор пал на Ташкент, так как тут есть родственники. Основной вопрос по релокации, который меня интересовал, был связан с регистрацией, но благодаря родственникам он быстро решился.

В Узбекистане я в третий раз, поэтому могу отметить улучшения, связанные с интернетом. Появились более удобные тарифы для туристов, что особенно важно для удаленной работы.

Ввиду сложившихся событий у Узбекистана появилась возможность привлечь квалифицированных специалистов из мира IT. Если в долгосрочной перспективе рассматривать это событие, то это возможность создать технологические прорывы в будущем.

Сложно сказать, на какое время я приехала в Узбекистан, так как разворачивающаяся реальность даже для ряда политологов и экономистов сложна к прогнозу. Страхов у меня нет. Сейчас, наверное, самое неподходящее время для страхов. А возможности я стараюсь видеть, в каких бы условиях ни оказалась.

Но в чем я точно уверена, мое пребывание в Узбекистане, согласно регистрации, не должно превышать полгода. В Россию я в любом случае вернусь, так как там у меня родные.

«За неделю наворотили такого фарша, который назад провернуть невозможно»

Антон, 38 лет. Разработчик ПО. Релоцировался в Ташкент

Решение о переезде я принял как по личным причинам, так и потому, что ряд клиентов компании, где я работаю, не желает продолжать сотрудничество с офисами на территории России.

Компания имеет офис в Ташкенте, поэтому выбор был очевидным. Меня обеспечили жильём и работой. Думаю, здесь я на несколько месяцев минимум. Ситуация меняется слишком стремительно, чтобы строить долгосрочные планы.

С условиями возврата в Россию всё ещё сложнее. Я не могу сказать, что жизнь в России до 24 февраля меня как-то особенно не устраивала. А за неделю наворотили такого фарша, который назад провернуть никак невозможно: бизнес в шоке, кроме роста цен в ритейле, он никак не реагирует.

Для возвращения, как минимум, должна закончиться «спецоперация» и должны обрисоваться пути и сроки восстановления экономических связей. То, что происходит сейчас, скорее, напоминает движение в сторону Северной Кореи, а закрытие страны — это путь в никуда.

«Узбекистан изменился в лучшую сторону»

Алексей (имя изменено), 38 лет, Санкт-Петербург. Дизайнер мобильных интерфейсов. Релоцировался в Ташкент

В России пришлось оставить авто, друзей, ремонт квартиры и весь уклад жизни. Обрушились планы. При переезде рассматривал Грузию, Индию, Таиланд, но выбрал Ташкент, потому что здесь родные, имеется жилплощадь.

Думаю, проведу здесь минимум несколько месяцев. Возможно, это перевалочный пункт. В Россию вернусь при условии безопасности: въезда и выезда, ввоза некоторого количества валюты. Также важно окончание конфликтных вопросов с Украиной и миром в целом. Надеюсь, Узбекистан сможет выстоять удар от зависимости от России.

Он, мне кажется, изменился в лучшую сторону. Появились сервисы доставки в большом количестве. Но онлайн-банкинг будто развит слабо. Хочется большей ориентированности на пользователя. В целом заметна проблема интерфейсов.

«В российском обществе произошёл великий раскол»

Евгений, 26 лет, Москва. Маркетолог. Планирует релоцироваться в Ташкент

Я решил переехать из соображений безопасности. Россию ждут трудные времена. Дефолт, который, вероятно, будет страшнее дефолта 1998 года. Дорожает всё: от продуктов питания до автомобилей. Из России уходят крупнейшие фирмы, даже «Макдональдс» закрывается.

Кроме того, в российском обществе произошёл великий раскол на два лагеря: тех, кто поддерживает так называемую «военную операцию», и тех, кто категорически против неё.

В результате раскола в обществе идет незримая «ментальная» гражданская война. Поскольку протест в нашей стране невозможно выражать в открытую, он становится безмолвным и переходит глубоко вовнутрь.

В данный момент работаю на российскую IT-компанию, но не знаю, будет ли так продолжаться и дальше. Вероятность того, что в кризисные времена тебя могут сократить, очень большая. Кроме того, не хочется продолжать жить в стране, которая на фоне благополучия и роста экономик других европейских и азиатских стран стремительно скатывается в нищету буквально за пару дней.

При выборе страны для релокации, я рассматривал Грузию, Армению и Турцию, но пока решил остановиться на Узбекистане. Насколько я понял, в стране кадровый голод по специалистам IT-сектора. Хоть я и маркетолог, но, возможно, мои знания тоже могут кому-то здесь пригодиться.

Кроме того, цены в Узбекистане выглядят не очень высокими. Главное, чтобы хватало денег на аренду квартиры и продукты питания, на развлечения деньги я особо не трачу. Пока есть вопросы, связанные с поиском жилья, регистрацией и уровнем медицины.

Думаю, поживу в Ташкенте месяца два, так как это максимальный срок, если у тебя нет визы. Если понравится жизнь в Узбекистане, попробую оформить ВНЖ. Если нет, то двинусь дальше. Сейчас горизонт планирования не может быть очень большим. В Россию вернусь уже, наверное, после падения режима, либо, если родителям нужна будет помощь. Их, друзей и приятелей мне придётся в России оставить. Надеюсь, смогу им помогать хотя бы деньгами.