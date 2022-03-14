IT-Парк разрабатывает положение, согласно которому с 1 апреля в Узбекистане начнёт действовать порядок выдачи IT-Visa для инвесторов, учредителей IT-компаний и специалистов в сфере информационных технологий, а также членов их семей. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе IT-Парка.

Планы внедрения IT-Visa со второй половины 2022 года с целью привлечения высококвалифицированных зарубежных специалистов озвучивались на заседании коллегии Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций в конце 2021 года.

Планируется, что IT-Visa будет выдаваться физическим лицам сроком действия до трёх лет. Держатели такой визы смогут беспрепятственно въезжать и выезжать из Узбекистана в течение периода действия визы, находиться в любом регионе Узбекистана без обязанности перерегистрации, а также получать образование и медицинские услуги на условиях, предусмотренных для граждан Узбекистана.

Кроме того, держателям визы будет доступно получение вида на жительство в Узбекистане в упрощённом порядке путём приобретения жилой недвижимости любой стоимости (согласно указу президента от 2019 года (№УП-5611), иностранные граждане могут получить вид на жительство в Ташкенте при купле недвижимости стоимостью в эквиваленте не менее 400 тысяч долларов США, в других регионах — от 100 тысяч до 200 тысяч долларов).

IT-Visa будет выдаваться по рекомендации IT-Парка. Условия получения визы различаются в зависимости от целей пребывания в Узбекистане. Заявки на получение рекомендации IT-Парка будут приниматься посредством сайта itvisa.uz.

Потенциальные инвесторы должны будут предоставить информацию о планируемых проектах. Для учредителей IT-компаний необходимо предоставить свидетельство о резидентстве в IT-Парке. Специалистам в сфере информационных технологий необходимо будет предоставить заверенную информацию о совокупном годовом доходе до налоговых вычетов не менее 30 тысяч долларов США за последние 12 месяцев.

После рассмотрения IT-Парком поданной заявки соискателю выдается рекомендация о соответствии требованиям IT-Visa. Полученная рекомендация подается вместе с анкетой и паспортом в консульские учреждения Узбекистана (если соискатель находится за рубежом) или в органы внутренних дел по месту временной регистрации (если соискатель находится на территории Узбекистана).

Рассмотрение заявления на получение IT-Visa будет занимать не более трёх рабочих дней. Для членов семей обладателей IT-Visa будет выдаваться гостевая виза на срок действия IT-Visa.

Недавно IT-Парк запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказываются услуги по открытию юридических лиц (по принципу One Stop Shop), поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов оказывается содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях-резидентах IT-Парк.