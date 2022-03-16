Министерство сельского хозяйства Узбекистана по запросу «Газеты.uz» прокомментировало временный запрет экспорта зерновых и сахара из России и возможное влияние ограничений на Узбекистан.

Напомним, российское правительство запретило экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а также сахара в третьи страны. «Газета.uz» писала, что если ограничение поставок сахара может повлиять на Узбекистан напрямую (но незначительно), то запрет на экспорт зерновых может оказать косвенное влияние через Казахстан (главного поставщика муки для узбекской стороны), который в прошлом году из-за неурожая закупал зерно в РФ.

При этом отмечалось, что на цены в большей степени могут повлиять проблемы с логистикой товаров и повышение расходов на страхование грузоперевозок.

Зерно и мука

По данным Минсельхоза, для стабильного обеспечения населения пшеницей и мучными изделиями в 2022 году пшеницей засеяно 1 млн 27 тысяч га земель по стране. В результате в июне-июле планируется собрать 7 млн 679 тысяч тонн урожая, что на 1 млн тонн больше по сравнению с показателем 2021 года.

Кроме того, в прошлом году выращено 6 млн 656 тысяч тонн пшеницы, из которых 2 млн 533 тысяч тонн в качестве республиканского резерва размещены на региональных предприятиях «Уздонмахсулот», а 4 млн 123 тысяч тонн осталось в распоряжении фермеров и населения.

К концу 2021 года частный сектор импортировал 2 млн 771 тысяч тонн пшеницы и 357,7 тысяч тонн муки, в основном из Казахстана. Отправлено на экспорт 26,8 тысяч тонн пшеницы (94% в Таджикистан и 6% в Кыргызстан) и 949,1 тысяч тонн муки (за счет 1 млн 265 тысяч тонн пшеницы) в Афганистан.

Сахар

Для гарантированного обеспечения населения сахарной продукцией в 2022 году в стране планируется произвести 600 тысяч тонн продукции.

В 2021 году сахарные заводы «Ангрен шакар» и «Хорезм шакар» произвели 595,5 тысяч тонн сахара (+315,1%). Эти предприятия продавали на товарной бирже не менее 30 тысяч тонн сахара в месяц в 2021 году и январе-феврале 2022 года.

К концу прошлого года из Бразилии было завезено 23 тысячи тонн сахара (на 344 тысяч тонн меньше, чем годом ранее) и 620 тысяч тонн сахара-сырца (на 423 тысяч тонн больше). При этом 25 тонн сахара было экспортировано в Афганистане.

«Временные ограничения, введённые Российской Федерацией, не окажут влияния на объёмы данных продуктов потребления в стране», — заявили в Минсельхозе.

Указом президента (ПП-3818) при импорте сахара предусмотрено введение ставки таможенной пошлины в размере 20% от стоимости белого сахара и 20% акцизного налога.

В марте-мае 2022 года от поставщиков поступит ещё 180 тысяч тонн сырья. Кроме того, в июне-октябре планируется закупить ещё 200 тысяч тонн сахара-сырца.

«Из вышеизложенного следует, что в стране предприняты меры по бесперебойному обеспечению пшеницей, мукой и сахаром, а также по предотвращению резких колебаний цен на внутренних рынках», — говорится в сообщении.

При этом, по данным товарно-сырьевой биржи (UzEx), если по итогам биржевых торгов 1 марта средняя цена на сахар составляла 8227 сумов, то 15 марта стоимость выросла до 9085,8 сума (+10,4%).