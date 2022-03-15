Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 11 марта высказался о расширении промышленной кооперации и локализации (репортаж канала «Узбекистан 24»).

В нынешних меняющихся условиях наиболее эффективным способом обеспечения устойчивости экономики являются задействование внутренних возможностей, заявил он.

«Только и только с помощью внутренних возможностей мы должны находить рынки, валюту. Наш единственный путь — производство определённой импортируемой продукции у нас в стране и развитие отечественной промышленности. Других путей нет в экономике, ни в одной стране», — сказал глава государства.

Президент поручил всем хокимам и руководителям отраслей каждую неделю посвящать понедельник и вторник работе по кооперации и локализации.

«Если мы не будем на это обращать внимание, мы не сможем удерживать экономику в устойчивом состоянии. Есть все возможности, надо только работать… Всё будет, если создадим условия для предпринимателей. Задействование внутренних возможностей, развитие промышленной кооперации и локализации — это должно стать приоритетом нашей национальной экономики», — заявил он.

Как мы сообщали ранее, Шавкат Мирзиёев раскритиковал программу расширения производства продукции и промышленной кооперации на 2022 год, в рамках которой предусмотрено наладить производство новых видов продукции почти на 37 трлн сумов в рамках 2455 проектов. За допущенные недостатки ряд руководителей получил выговор и предупреждения.

В 2021 году внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 16% по сравнению с 2020 годом, достигнув 42,1 млрд долларов. Объём экспорта составил 16,6 млрд долларов, увеличившись на 10%, импорта — 25,46 млрд долларов, что на 20,4% больше. В структуре экспорта промышленные товары, включая медь и сталь, заняли первое место, обойдя золото. Отрицательное сальдо внешней торговли составило 8,85 млрд долларов (годом ранее — 6 млрд долларов).