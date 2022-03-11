Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 11 марта состоялось видеоселекторное совещание по вопросам расширения промышленной кооперации и локализации, сообщила пресс-служба главы государства.

Постановлением президента от 24 января этого года была утверждена программа расширения производства продукции и промышленной кооперации на 2022 год. В ее рамках предусмотрено наладить производство новых видов продукции почти на 37 трлн сумов в рамках 2455 проектов.





В начале совещании критически проанализирован ход реализации программы. Президент указал серьезные недостатки в деятельности Агентства по развитию фармацевтической отрасли, «Узбекистон темир йуллари» и «Иссиклик электр станциялари». Как мы писали ранее, их руководители получили выговоры и предупреждения.

Договоры, заключенные через портал «Электронная кооперация», не были исполнены в отдельных регионах. Доля предприятий Каракалпакстана, Наманганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей в электронных торгах составляет менее 1%. Из-за отсутствия кооперационных связей увеличился импорт отдельных видов товаров, для производства которых имеются условия внутри страны.

«В нынешних меняющихся условиях наиболее эффективным способом обеспечения устойчивости экономики являются задействование внутренних возможностей, производство некоторой импортируемой продукции у нас в стране и дальнейшее развитие промышленности. Это должно стать приоритетом нашей национальной экономики», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент указал на необходимость налаживания между крупными предприятиями и местными производителями кооперации по видам продукции.

Например, после того, как Навоийский горно-металлургический комбинат разместил на портале кооперации сведения об импортируемых товарах и технических требованиях, продукция на 600 млрд сумов, которая прежде ввозилась из-за рубежа, начала производиться на 18 местных предприятиях.

Президент поручил внедрить этот опыт во все отрасли и регионы, привлечь предпринимателей к освоению производства импортируемой продукции.

С этой целью будет изменен порядок проведения промышленных ярмарок. Помимо поиска покупателей на готовую продукцию, участники смогут выработать бизнес-планы по организации рекомендуемых к локализации товаров. Предприниматели, заинтересовавшиеся проектами, смогут на полях ярмарки заключить контракты по поставкам, договориться с банками о финансировании.

Для этого в Узэкспоцентре будет организована постоянно действующая промышленная выставка, а в областных центрах и промышленных зонах — шоу-румы местных производителей.

Вместе с тем будут частично компенсированы расходы на маркетинговые исследования в рамках новых проектов и на сертификацию за рубежом.

На совещании проведен анализ изменений, происходящих на мировом рынке.

Принято решение о предоставлении с апреля ряда льгот и преференций предприятиям, которые ввозят сырье, перерабатывают его на таможенной территории и экспортируют полученную продукцию. В частности, по их проектам не будут требовать технико-экономического обоснования, сертификатов на продукцию, обеспечения по таможенным пошлинам, срок оформления разрешений будет сокращен в три раза, не будут взиматься таможенные пошлины на ввозимое оборудование.

Для выхода на новые рынки необходимо широко внедрять международные стандарты в отрасли, говорилось на совещании. Например, в 2019—2021 годах благодаря получению международных сертификатов 2000 текстильных предприятий увеличили свой экспорт в 1,5 раза — с 590 млн до 920 млн долларов.

Перед Агентством «Узстандарт» поставлена задача в 2022 году увеличить количество предприятий с международными сертификатами и в других отраслях (текстильной — 150, электротехнической — 50, пищевой — 200), а также до 1 мая создать Центры обучения международным стандартам при проектных офисах в регионах. При этом, в зависимости от специализации регионов, начнут привлекать иностранных специалистов и обучать местные предприятия международным стандартам.

Также к 1 июня планируется создать 2 лаборатории в текстильной промышленности, 1 — в электротехнической и 3 — в пищевой.





Индустрия строительных материалов также может развиваться за счет внутренних резервов. В связи с этим на расширение геологической разведки сырья выделено 100 млрд сумов. В этом году планируется реализовать 420 проектов на сумму 1,8 млрд долларов. Ответственным лицам поручено своевременно запустить эти проекты и увеличить экспорт строительных материалов.

Был затронут вопрос полной мобилизации существующих мощностей и импортозамещения в фармацевтической отрасли.

«Как известно, если промышленные предприятия будут оторваны от науки и инноваций, им будет сложно адаптироваться к новой конкурентной среде. Поэтому перед Министерством инновационного развития поставлена задача содействовать модернизации предприятий в регионах, повышению качества их продукции», — говорится в сообщении.