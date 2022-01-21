Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2021 года увеличился на 16% по сравнению с 2020 годом, составив 42,1 млрд долларов, сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

Объём экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 10%, до 16,611 млрд долларов, импорта — до 25,461 млрд долларов (+20,4%).

Отрицательное сальдо внешней торговли составило 8,85 млрд долларов — против отрицательного показателя в размере 6 млрд долларов годом ранее.

Основными внешнеторговыми партнёрами Узбекистана остаются Россия (17,9% в общем товарообороте), Китай (17,7%), Казахстан (9,3%), Турция (8,1%) и Южная Корея (4,5%).

Главными экспортными статьями за 2021 год стали промышленные товары (26,1% от общего объёма экспорта), золото (24,7%), услуги (15,3%) и продовольственные товары (8,3%).

При этом экспорт промтоваров (в их число входят готовые текстильные изделия, цветные металлы, чугун и сталь) претерпел значительный рост в прошлом году — их доля в объёме экспорта стала почти на 7% больше, чем в 2020-м. Доля золота в общем объёме экспорта, напротив, оказалась существенно скромнее, чем годом ранее, — на 13,7% меньше по сравнению с 2020 годом. Стоит также отметить рост экспорта машин, его доля в структуре экспорта увеличилась в 1,5 раза, с 2,9% до 4,2%.

Основными импортными статьями Узбекистана в прошлом году оставались машины и оборудование (32,4%, на 5,2% меньше, чем в 2020 году), промтовары (18,5%), химическая продукция (14,3%), продовольственные товары (9,9%) и услуги (6,8%).