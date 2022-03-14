Узбекистан и Казахстан с 16 марта возобновляют регулярные автобусные рейсы, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.
С этой даты будут запущены рейсы по следующим маршрутам:
- Ташкент — Алматы;
- Ташкент — Иргели (пригород Алматы);
- Ташкент — Кызылорда;
- Ташкент — Нур-Султан;
- Ташкент — Туркестан;
- Ташкент — Шымкент;
- Чирчик — Алматы;
- Чирчик — Шымкент.
Минтранс также сообщил, что проводит переговоры о возобновлении транзитных автобусных перевозок через Казахстан в Россию и Кыргызстан.
Международное автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном было приостановлено 16 марта 2020 года — в начале пандемии коронавируса. Позже наземную границу открывали несколько раз, но поездки автобусов так и не возобновлялись.
С 15 января 2022 года Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом ввела временные ограничения на пересечение узбекско-казахской границы. Ограничения не распространялись на авиасообщение, водителей грузовиков и некоторых других категорий граждан.
Позже в феврале стороны обсудили планы восстановить наземные пассажирские перевозки.