Узбекистан и Казахстан с 16 марта возобновляют регулярные автобусные рейсы, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

С этой даты будут запущены рейсы по следующим маршрутам:

Ташкент — Алматы;

Ташкент — Иргели (пригород Алматы);

Ташкент — Кызылорда;

Ташкент — Нур-Султан;

Ташкент — Туркестан;

Ташкент — Шымкент;

Чирчик — Алматы;

Чирчик — Шымкент.

Минтранс также сообщил, что проводит переговоры о возобновлении транзитных автобусных перевозок через Казахстан в Россию и Кыргызстан.

Международное автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном было приостановлено 16 марта 2020 года — в начале пандемии коронавируса. Позже наземную границу открывали несколько раз, но поездки автобусов так и не возобновлялись.

С 15 января 2022 года Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом ввела временные ограничения на пересечение узбекско-казахской границы. Ограничения не распространялись на авиасообщение, водителей грузовиков и некоторых других категорий граждан.

Позже в феврале стороны обсудили планы восстановить наземные пассажирские перевозки.