МИД Узбекистана сообщил о вводе дополнительных карантинных мер, принятых в целях недопущения распространения в стране нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

1. С 15 января гражданам, въезжающим на территорию Узбекистана (за исключением автомобильного сообщения) необходимо предоставить отрицательный результат тестирования на наличие коронавирусной инфекции, выполненный методом ПЦР не более чем за 48 часов до въезда, а также сдать экспресс-антиген тест на наличие коронавирусной инфекции при въезде на территорию Узбекистана.

2. При этом, гражданам, въезжающим с территории Кыргызстана через пограничные автомобильные пункты пропуска, необходимо предоставить только отрицательный результат тестирования на наличие коронавирусной инфекции, выполненный методом ПЦР не более чем за 48 часов до въезда, а гражданам въезжающим с территорий других приграничных государств, — сдать экспресс-антиген тест на наличие коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, гражданам Узбекистана, а также гражданам Кыргызстана и Таджикистана, въезжающим и выезжающим, а также следующих транзитом с территорий Сохского, Шахимарданского, Чунгаринского, Тоштепинского, Бунёдкорского, Жомийского и Кардошликского населенных пунктов Узбекистана, не требуется сдавать все виды тестирования на коронавирусную инфекцию.

3. Наряду с этим, с 15 января временно приостанавливается пересечение государственной границы Узбекистана с Казахстаном гражданами двух стран, за исключением следующих категорий лиц: