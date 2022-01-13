МИД Узбекистана сообщил о вводе дополнительных карантинных мер, принятых в целях недопущения распространения в стране нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».
1. С 15 января гражданам, въезжающим на территорию Узбекистана (за исключением автомобильного сообщения) необходимо предоставить отрицательный результат тестирования на наличие коронавирусной инфекции, выполненный методом ПЦР не более чем за 48 часов до въезда, а также сдать экспресс-антиген тест на наличие коронавирусной инфекции при въезде на территорию Узбекистана.
2. При этом, гражданам, въезжающим с территории Кыргызстана через пограничные автомобильные пункты пропуска, необходимо предоставить только отрицательный результат тестирования на наличие коронавирусной инфекции, выполненный методом ПЦР не более чем за 48 часов до въезда, а гражданам въезжающим с территорий других приграничных государств, — сдать экспресс-антиген тест на наличие коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, гражданам Узбекистана, а также гражданам Кыргызстана и Таджикистана, въезжающим и выезжающим, а также следующих транзитом с территорий Сохского, Шахимарданского, Чунгаринского, Тоштепинского, Бунёдкорского, Жомийского и Кардошликского населенных пунктов Узбекистана, не требуется сдавать все виды тестирования на коронавирусную инфекцию.
3. Наряду с этим, с 15 января временно приостанавливается пересечение государственной границы Узбекистана с Казахстаном гражданами двух стран, за исключением следующих категорий лиц:
- все категории граждан, въезжающие посредством авиационного сообщения;
- граждане Узбекистана и Казахстана (далее — граждан сторон), возвращающиеся на родину;
- сотрудники межправительственной фельдъегерской связи;
- водители, осуществляющие международную перевозку грузов;
- лица, следующие в составе официальных (правительственных) делегаций;
- сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей;
- обслуживающий персонал объектов Узбекистана, расположенных на территории Казахстана, а также объектов Казахстана, расположенных на территории Узбекистана;
- граждане Узбекистана, а также Казахстана, осуществляющие свою деятельность в рамках инвестиционных проектов в данных государствах;
- граждане Казахстана, постоянно проживающие в Узбекистане, а также граждане Узбекистана, постоянно проживающие в Казахстане;
- граждане сторон, следующих с целью учёбы;
- граждане сторон, въезжающие (выезжающие) в лечебных целях, с целью посещения тяжело больных близких родственников, либо участия на похоронных мероприятиях близких родственников;
- граждане сторон, сопровождающие тела скончавшихся граждан Узбекистана на территории Казахстана и граждан Казахстана на территории Узбекистана.