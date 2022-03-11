Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий экспорт, реэкспорт, продажу или поставку в Россию долларовых банкнот. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Запрещается… экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — говорится в указе.

Кроме того, США ввели запрет на импорт икры, морепродуктов, водки и других алкогольных напитков, а также бриллиантов и алмазов из России. В сообщении Белого дома отмечается, что это лишит Россию экспортных доходов на сумму более 1 млрд долларов и гарантирует, что «граждане США не будут финансировать войну Путина».

Страны G7 будут также добиваться запрета на заимствования Россией средств в МВФ, Всемирном банке и других международных финансовых институтах, говорится в совместном заявлении стран семёрки.

Они намерены отменить для России статус наибольшего благоприятствования в торговле и лишить Россию преимуществ членства в ВТО.

Белый дом также объявил о полных блокирующих санкциях против руководителей российских банков, находящихся под санкциями, и членов Госдумы РФ.

Кроме того, Джо Байден подписал указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда и ювелирные изделия и другие товары, которые часто «покупает российская элита».

«Стоимость экспорта товаров из США, на которые распространяются сегодняшние ограничения на предметы роскоши, составляет почти 550 млн долларов в год. Элиты, поддерживающие путинскую военную машину, больше не должны пожинать плоды этой системы и разбазаривать ресурсы российского народа», — говорится в заявлении.

Ранее Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро. Исключения будут делаться в том случае, если банкноты предназначены для личного пользования или их обладателями являются лица с дипломатическим иммунитетом.