Посольство Украины в Ташкенте 1 марта направило в МИД Узбекистана ноту с просьбой остановить трансляцию российских телеканалов в стране. Об этом сообщил посол Николай Дорошенко в видеоинтервью радио «Озодлик», которое он дал на русском языке.

По его словам, Украина «столкнулась с такой агрессией, которую не видела Европа со времён Второй мировой войны, и она даже превышает этот уровень».

«Практически Украина берёт на себя удар всего арсенала российской военной машины и защищает безопасность не только своей страны, но и всего континента. Почему мы отправили ноту? Она как раз связана с этим. Мы говорим о том, что [президента РФ Владимира] Путина и всех исполнителей его преступных приказов будет ждать Нюрнбергский трибунал. Мы хотим, чтобы знали не только Украина или страны Европы, чтобы эту информацию знали и в Узбекистане. Но, к большому сожалению, российские телеканалы показывают другую войну или, скорее всего, отсутствие этой войны. И поэтому мы были вынуждены подготовить ноту, я её подписал, мы отправили ещё 1 марта», — заявил Николай Дорошенко.

В ноте отмечается, что средствами массовой информации России «осуществляется целенаправленная деятельность, направленная на пропаганду войны РФ против Украины и разжигание национальной ненависти к украинскому народу, который борется с широкомасштабной российской вооружённой агрессией, вследствие которой уже пострадали тысячи невинных гражданских лиц, нанесён колоссальный ущерб гражданской инфраструктуре».

Фото: Кадр из интервью / «Озодлик».

«Информационная война, которая ведётся российскими средствами массовой информации, является неотъемлемой частью военной кампании и направлена на дезинформирование мирового сообщества», — говорится в ноте.

В посольстве заявили, что многие страны уже приняли решение о прекращении вещания «пропагандистских» российских телеканалов.

«Странами Европейского союза принято решение о наложении санкций на кремлёвских пропагандистов, которые разжигают войну и сеют ненависть между народами. Учитывая вышеизложенное, украинская сторона просит руководство Республики Узбекистан и компетентные органы власти принять решение о запрете трансляции российских телевизионных каналов в эфире и кабельных сетях Узбекистана», — отмечается в письме.

В интервью Николай Дорошенко сообщил, что узбекская сторона пока не ответила на обращение.

Посол также заявил, что власти Узбекистана не направляли официального обращения, чтобы выразить соболезнования украинском народу в связи с погибшими. В то же время, по его словам, многие граждане Узбекистана через социальные сети и по телефону выразили поддержку посольству.

«Это является уже определённым ответом, что общество реагирует и понимает, что происходит в Украине. Я высоко ценю это. На сайте посольства и на моей странице разместили счёт на сбор денег, гуманитарной помощи, чтобы отправить детям и пострадавшим людям, которые сейчас покидают свои города. Я могу вам сказать, что приходят переводы от 9000 сумов до 23, 30 и 50 тысяч сумов. Вы сами понимаете, что это отправляют, наверное, не самые обеспеченные люди, которые понимают, что нужна помощь для украинского народа. Я очень признателен этим людям», — заявил дипломат.

Николай Дорошенко напомнил, что после разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году из Украины прибыло свыше 30 тысяч строителей, которые участвовали в восстановлении города. В Чиланзарском районе можно увидеть дома с надписью «Народу Узбекистана — от Украины».

При этом посол подчеркнул, что Узбекистан в настоящее время «не остаётся безразличным». По его словам, правительство страны передало Украине 28 тонн гуманитарной помощи, включающую медикаменты и перевязочные материалы. Он добавил, что помощь собирают и волонтёры в Узбекистане.

Власти Узбекистана не сообщали об отправке в Украину гуманитарного груза. 9 марта госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Узбекистан за «гуманитарную поддержку народам Украины и Афганистана».

Какие страны приостановили трансляцию российских телеканалов

Из-за военных действий России в Украине ряд стран приостановил трансляцию российских телеканалов и начал блокировать российские СМИ. В частности, вещание канала RT (Russia Today) запретили в Польше, Финляндии и Австралии. В Латвии прекращена ретрансляция нескольких российских телеканалов. Молдавия заблокировала сайт информационного агентства Sputnik.

Видеохостинг YouTube по обращению украинской стороны заблокировал в Украине «Первый канал», «Звезду», ТНТ и другие телеканалы. Кроме того, заблокированы аккаунты RT и Sputnik в Европе.

В Литве 25 февраля приняли решение запретить ретрансляцию каналов «НТВ Мир», «РТР Планета», «Россия 24» , а также «Беларусь 24» сроком на пять лет, а «ПБК» и TVCI — на три года.

С этой же даты в Эстонии вступил в силу запрет на ретрансляцию пяти российских каналов: «РТР Планета», «НТВ Мир», «НТВ Мир Балтия», «Россия 24» и TVCI, а также «Беларусь 24».

Итальянская вещательная компания Sky Italia, владельцем которой является News Corp., исключила из автоматической сетки каналы «Россия 24», «РТР Планета», «Первый канал» и RT.

В Карагандинской области Казахстана региональная телекоммуникационная компания «Ремстройсервис» отключила вещание российских федеральных каналов.

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что не будет транслировать 20 российских федеральных телеканалов вопреки российскому законодательству, обязывающему сделать это с 1 марта.

При этом основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что не будет блокировать материалы российских СМИ в своей спутниковой сети Starlink. Он рассказал в Twitter, что решение о блокировке его просили принять правительства нескольких стран, не уточнив, каких именно.

«Некоторые правительства (но не Украина) сказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, разве что под прицелом пистолета. Извините, но я абсолютно поддерживаю свободу слова», — написал миллиардер.

В начале марта телеканал «Россия 24» в передаче «В центре Азии с Робертом Францевым» показал сюжет, где критиковалось освещении узбекистанскими СМИ военной операции России в Украине.