6−9 марта состоялся визит делегации Узбекистана во главе c министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в США. Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, он был организован в соответствии с договорённостями, достигнутыми на инаугурационном заседании Диалога стратегического партнёрства в декабре 2021 года.
На переговорах Абдулазиза Камилова и Энтони Блинкена 9 марта обсуждались подготовка к следующему заседанию диалога, запланированному на этот год в Вашингтоне, состояние и перспективы отношений двух стран, вопросы региональной безопасности и стабильности, включая гуманитарную ситуацию в соседнем Афганистане. Отдельное внимание уделено практическим аспектам регионального взаимодействия в рамках формата «С5+1» (пять стран Центральной Азии и США).
В сообщении Госдепартамента США говорится, что Энтони Блинкен поблагодарил Абдулазиза Камилова за продолжающееся партнёрство Узбекистана с США.
«Госсекретарь подчеркнул, что преднамеренное, неспровоцированное и неоправданное нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права», — говорится в сообщении.
«Госсекретарь высоко оценил гуманитарную поддержку Узбекистана народам Украины и Афганистана и подтвердил намерение Соединённых Штатов никогда не позволять террористам использовать Афганистан в качестве убежища», — сообщили в Госдепартаменте.
Энтони Блинкен также приветствовал прогресс в реализации программы реформ Узбекистана, включая улучшение делового климата, продвижение верховенства закона и защиту прав и основных свобод человека, отмечается в сообщении.
По данным МИД Узбекистана, в ходе пребывания в США делегация Узбекистана провела встречи и переговоры с представителями администрации президента, членами Конгресса, американскими деловыми и академическими кругами.
На встрече с членами Американо-Узбекской торговой палаты были обсуждены вопросы «расширения участия компаний США в процессах реформирования в республике». Кроме того, достигнута договорённость о широком участии американских компаний в работе первого Ташкентского международного инвестиционного форума (ТМИФ) 24−26 марта.
С руководством и экспертами Американского совета по международному образованию, Университета Джорджа Вашингтона, Техасского университета сельского хозяйства и механики и Университета Бэркли в Калифорнии обсуждались возможности расширения межвузовского сотрудничества и организации академических и научно-исследовательских обменов между двумя странами с целью укрепления потенциала отечественных специалистов, отмечается в сообщении.
Ahtam Shay
Сейчас важнее союз 5-ти стран-станов+ Азербайджан и Турция. С выходом в Европу.
EG
Отличный шанс развития экономики Узбекистана на фоне ухода брендов из России. Новый рынок так сказать и специалистов с России теперь можно пригласить :)
Pavel Markovic
Представляю Роберта Францева, брызжущего пропагандистским ядом после прочтения этой новости.