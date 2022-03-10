6−9 марта состоялся визит делегации Узбекистана во главе c министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в США. Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, он был организован в соответствии с договорённостями, достигнутыми на инаугурационном заседании Диалога стратегического партнёрства в декабре 2021 года.

На переговорах Абдулазиза Камилова и Энтони Блинкена 9 марта обсуждались подготовка к следующему заседанию диалога, запланированному на этот год в Вашингтоне, состояние и перспективы отношений двух стран, вопросы региональной безопасности и стабильности, включая гуманитарную ситуацию в соседнем Афганистане. Отдельное внимание уделено практическим аспектам регионального взаимодействия в рамках формата «С5+1» (пять стран Центральной Азии и США).

В сообщении Госдепартамента США говорится, что Энтони Блинкен поблагодарил Абдулазиза Камилова за продолжающееся партнёрство Узбекистана с США.

«Госсекретарь подчеркнул, что преднамеренное, неспровоцированное и неоправданное нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права», — говорится в сообщении.

«Госсекретарь высоко оценил гуманитарную поддержку Узбекистана народам Украины и Афганистана и подтвердил намерение Соединённых Штатов никогда не позволять террористам использовать Афганистан в качестве убежища», — сообщили в Госдепартаменте.

Энтони Блинкен также приветствовал прогресс в реализации программы реформ Узбекистана, включая улучшение делового климата, продвижение верховенства закона и защиту прав и основных свобод человека, отмечается в сообщении.

По данным МИД Узбекистана, в ходе пребывания в США делегация Узбекистана провела встречи и переговоры с представителями администрации президента, членами Конгресса, американскими деловыми и академическими кругами.

На встрече с членами Американо-Узбекской торговой палаты были обсуждены вопросы «расширения участия компаний США в процессах реформирования в республике». Кроме того, достигнута договорённость о широком участии американских компаний в работе первого Ташкентского международного инвестиционного форума (ТМИФ) 24−26 марта.

С руководством и экспертами Американского совета по международному образованию, Университета Джорджа Вашингтона, Техасского университета сельского хозяйства и механики и Университета Бэркли в Калифорнии обсуждались возможности расширения межвузовского сотрудничества и организации академических и научно-исследовательских обменов между двумя странами с целью укрепления потенциала отечественных специалистов, отмечается в сообщении.