В первой половине дня среды в Шахрисабзском, Камашинском, Дехканабадском, Яккабагском и Китабском районах Кашкадарьинской области наблюдались сильный ветер (с порывами до 20 м/с) и обильные осадки, которые привели к опасным ситуациям, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В период с 11:00 до 12:00 ветром были сорваны крыша продуктового магазина в Шахрисабзском районе, крыша пункта сбора пластиковой тары в Камашинском районе (три человека получили телесные повреждения), крыши пристроек двух жилых домов в сёлах Тош и Навруз Яккабагского района, а также крыша одного дома в селе Тепабоши Китабском районе.





Кроме того, в Китабском районе из-за ветра повалились четыре столба линий электропередачи в сёлах Кайнар, Мотмон и Кавзихона.

Для устранения последствий стихии было привлечено 169 спасателей областного УЧС и 26 единиц специальной техники.

До этого мы писали, что в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области молния ударила в троих человек, один из них погиб.