Сегодня в 11:45 на территории фермерского хозяйства «Откамар» Дехканабадского района Кашкадарьинской области молния ударила в троих человек, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Один человек погиб, второй госпитализирован, а третьему оказали медицинскую помощь на месте.

По данным Nasafnews, мужчине, погибшему в результате удара молнии, было 63 года. Его пострадавшие от удара молнии сыновья 37 и 42 лет находятся на лечении в больнице.



МЧС призвал граждан соблюдать меры безопасности в неблагоприятных погодных условиях.

Узгидромет днём 9 марта опубликовал предупреждение о сильных грозовых ливнях и повышении скорости ветра до 12−14 м/с.