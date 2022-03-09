Назначены заместители министра по поддержке махалли и старшего поколения, сообщило УзА.

Первым заместителем главы нового министерства, образованного в начале марта, стал Содикжон Турдиев. Он был заместителем руководителя прежнего Министерства по поддержке махалли и семьи.

Заместителями министра стали Абдулла Турсунов (до этого был ответственным сотрудником Администрации президента) и Мухтар Мухитдинов (был заместителем хокима Ташкента).

Ранее мы писали, что временно исполняющим обязанности министра по поддержке махалли и семьи назначен Турсинхан Худайбергенов, ранее исполнявший обязанности главы МЧС. С декабря 2016 года он является советником президента Узбекистана по работе с обращениями граждан.

По данным УзА «Нигох», назначены также заместители председателя Государственного комитета по делам семьи и женщин.

Первым заместителем главы нового комитета стала Озода Парпибаева, заместителями — Раъно Турдибоева и Нодира Эгамбердиева.

Как мы уже сообщали, председателем комитета и одновременно заместителем премьер-министра стала Зулайхо Махкамова, ранее работавшая хокимом Туракурганского района и первым замглавы Комитета женщин.

Министерство по поддержке махалли и старшего поколения и Госкомитет по делам семьи и женщин были образованы вместо Министерства по поддержке махалли и семьи указом президента от 1 марта.