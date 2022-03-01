Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 1 марта одобрила кандидатуры на пост министра по чрезвычайным ситуациям и министра по поддержке махалли и семьи. Об этом сообщил Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента.

На должность главы МЧС одобрен Абдулла Хамидуллаевич Кулдашев (1957 г. р.), который с апреля 2018 года работал первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

В разные годы он также возглавлял Институт пожарной безопасности МВД Узбекистана, УВД Самаркандской области (2011−2012), УВД Кашкадарьинской области (2009−2011), работал заместителем министра внутренних дел (2004−2009), начальником ГУПБ МВД (2000−2004).

Бывший и. о. главы МЧС (с апреля 2018 года) Турсинхан Айдарович Худайбергенов (1951 г. р.) одобрен в качестве временно исполняющего обязанности министра по поддержке махалли и семьи.

В 1974—1999 годах он занимал разные должности в МВД, в 1999—2001 годах был начальником УВД Хорезмской области, в 2001—2006 годах — государственным советником президента по координации деятельности правоохранительных и надзорных органов, в 2006—2010 годах — начальником УВД Ферганской области, с декабря 2016 года — советником президента Узбекистана по работе с обращениями граждан.

Напомним, предыдущий министр по делам махалли и семьи Рахмат Маматов в феврале был назначен начальником УВД Самаркандской области.