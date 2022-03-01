Комитет по делам женщин и семьи образован в Узбекистане. Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 1 марта одобрила кандидатуру Зулайхо Махкамовой на пост вице-премьера и главы нового комитета, сообщил Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента.

Зулайхо Бахриддиновна Махкамова родилась в 1968 году в Янгикурганском районе Наманганской области. Окончила Наманганский государственный педагогический институт и Академию государственного и общественного строительства. По специальности — педагог.

С 4 марта 2020 года она работала хокимом Туракурганского района Наманганской области. Ранее занимала должность первого заместителя Комитета женщин Узбекистана.

Напомним, в феврале 2020 года в связи с созданием по инициативе президента Министерства по поддержке махалли и семьи Комитет женщин был упразднён.

В марте 2021 года был также образован Республиканский общественный женский совет, который возглавила глава Сената Танзила Нарбаева. Задачами совета были определены повышение социально-политической активности женщин, содействие в их обучении, овладении профессиональными навыками и обеспечении работой.

За пять лет в Узбекистане число органов госуправления увеличилось почти в два раза — до 96, включая 25 министерств, 34 агентства и другие, заявлял в начале февраля министр юстиции Русланбек Давлетов. Он высказался о необходимости оптимизации госаппарата и разграничении ответственности министерств и хокимиятов, а также рассказал о дублирующих задачах и функциях органов, отсутствии независимости инспекций и конфликте интересов.