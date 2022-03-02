Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 марта подписал указ «О мерах по совершенствованию системы работы с семьей и женщинами, поддержке махаллей и старейшин», сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

Указом создаётся Государственный комитет по делам семьи и женщин и его территориальные подразделения.

Комитет определён органом госуправления, уполномоченным на разработку и реализацию единой госполитики в сфере поддержки семьи и женщин, защиты их прав и законных интересов.

Документом учреждаются следующие новые должности:

В Кабинете министров: заместитель премьер-министра — председатель Государственного комитета по делам семьи и женщин (на эту должность назначена Зулайхо Махкамова);

В Совете министров Каракалпакстана: заместитель председателя Совмина — председатель Комитета по делам семьи и женщин;

в областных хокимиятах: заместители хокимов — руководители отделов по делам семьи и женщин;

в районные (городские) хокимияты — заместители хокимов — заведующие семейным и женским отделами.

В каждой махалле всех городов, сел и аулов вводится должность женских активисток.

Согласно указу, на базе Министерства по поддержке махалли и семьи и его территориальных подразделений создаётся Министерство по поддержке махалли и старшего поколения и его территориальные подразделения. Его временно возглавил советник президента Турсинхан Худайбергенов.





Министерство является уполномоченным госорганом по выработке и реализации единой госполитики в сфере поддержки пожилых людей и защиты их прав и законных интересов, взаимодействия с махаллями.

Председателю махалли были предоставлены дополнительные полномочия. В частности, председатели махаллей, помощники хокимов районов (городов), лидеры молодёжи и женские активистки смогут вносить представления о поощрении или увольнении (старших) инспекторов профилактики опорных пунктов ОВД. Вышестоящие организации будут обязаны рассмотреть эти представления.

До 1 июля 2022 года планируется разработать проект закона «О махалле».

На совещании под председательством президента 1 марта отмечалось, что Госкомитет по делам семьи и женщин будет управлять Фондом по поддержке женщин и фондом «женской тетради». Должности заместителей председателей по вопросам женщин и семей в 9309 махаллях страны также будут переведены в систему комитета.

«Теперь в каждом районе будет система, которая будет слушать женщин. А потом на моем столе будут объективные цифры о том, в чем нуждаются женщины, и где, как обстоят вопросы их образования, воспитания детей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, деятельность Народных приемных будет организована на уровне махаллей.

Напомним, в феврале 2020 года в связи с созданием по инициативе президента Министерства по поддержке махалли и семьи был упразднён Комитет женщин.

За пять лет в Узбекистане число органов госуправления увеличилось почти в два раза — до 96, включая 25 министерств, 34 агентства и другие. Министр юстиции Русланбек Давлетов в начале февраля отмечал, что необходима оптимизация госаппарата.