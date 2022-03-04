3 марта банки Узбекистана в своих обменных пунктах продали физическим лицам 60,15 млн рублей (около 620 тысяч долларов) и купили у них 5,48 млн рублей. Об этом говорится в статистике Центрального банка.

В тот же день население продало банкам больше долларов, чем приобрело.

4 марта банки снова продали более чем в 11 раз больше российской валюты, чем приобрели.

Экономисты ожидали, что из-за «узкого коридора» купли-продажи рубля (±2%, или 97−102 сумов) «рубли будут поступать в Узбекистан вагонами, а доллары — вывозиться из Узбекистана вагонами». Но в четверг банки продали физлицам почти в 11 раз больше российской валюты, чем приобрели у них.

Экономист Абдулла Абдукадиров заявил, что спекулянты покупают в больших количествах рубли на чёрном рынке (по курсу примерно 145−150 рублей за доллар), продавая доллары. Затем на рубли они покупают доллары уже в банках — по курсу 112 рублей за доллар.

«Маржа от такой сделки 29−30% с каждой трансакции. Иными словами, купив рубли за доллары и продав эти же рубли в банк, спекулянт зарабатывает на каждой 1000 долларов 290−300 долларов как минимум», — подсчитал он.

По словам экономиста, другие спекулянты передают огромные суммы долларов родственникам в России через улетающих «челноков», которые там покупают рубли по ещё более выгодному курсу и отправляют рубли в Ташкент обратно. По подсчётам экономиста, здесь маржа может доходить до 50−55% с каждой сделки.

Он также отметил, что официальные денежные переводы в Узбекистан практически упали до символических величин, поскольку «все сели на спекулятивные операции». По его мнению, в основном, доллары отправляют из Ташкента в Россию.

Рубли покупают импортёры

Экономист Отабек Бакиров заявил, что банки начали устанавливать «рекомендуемый приемлемый курс рубля (3 марта валютный коридор рубля составлял 97−102 сумов) около полудня и во второй половине дня.

«То есть до участников рынка новость дошла намного позже. Сегодня и в ближайшие дни мы начнем видеть разные объёмы», — считает он.

По его словам, после падения рубля цены на российские товары, такие как древесина, нефть и металл, упали по отношению к доллару в 1,5−2 раза.

«То есть те, кто до конфликта заключал импортный контракт в рублях, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее произвести расчёты по старым ценам, пока другая сторона не изменит цены и условия сделки. Поэтому физические лица покупают рубли в банке по приемлемому курсу, затем, например, вносят в уставный капитал и оплачивают импортные контракты в рублях от имени хозяйствующих субъектов, пользуясь этим большим преимуществом», — пояснил он.

Источник «Газеты.uz» в одном из банков подтвердил, что девальвация рубля сделала импорт из России дешёвым.

«Пока продавцы в России не подняли цены пропорционально девальвации. Пока импорт дешевеет, население хочет этим воспользоваться», — отметил собеседник.

Импортёр, занимающийся импортом строительных материалов, подтвердил, что предприниматели пользуются текущей возможностью и оплачивают контракты в рублях. При этом он указал на проблемы с логистикой и смену транспорта с железнодорожного на фуры, что приводит к удорожанию товаров.

Отабек Бакиров также утверждает, что денежные переводы практически прекратились с 25 февраля. «Другими словами, наши мигранты не могут воспользоваться приемлемым обменным курсом, предлагаемым банками», — написал он.

«Газете.uz» пока не удалось получить в Центробанке статистику по денежным переводам.

Реакция Центробанка

Центральный банк снова сообщил, что курс покупки и продажи рубля устанавливаются банками самостоятельно. Курс при необходимости может на основе текущих международных котировок.

Комментируя заявление Абдуллы Абдукадирова о том, что можно заработать до 30% на конвертации рубля (в том числе на чёрном рынке) по сомнительным спекулятивным трансграничным схемам, регулятор подчеркнул:

«Хотя приведенные выше утверждения могут быть логически правильными в гипотетической форме, на практике реальная ситуация на внутреннем валютном рынке Узбекистана опровергает это. В частности, в последнее время продажа рублей банками населению почти в 10 раз превышает сумму, купленную у них», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Узбекистане действует особый порядок ввоза и вывоза иностранной валюты (наличной и безналичной) физлицами, что препятствует формированию денежных потоков в суммах, «способных оказать существенное влияние на внутренний валютный рынок».

Речь, вероятнее всего, идёт о мерах в рамках международных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Кроме того, купля-продажа валюты вне банков (на чёрном рынке) является незаконной.

Центральный банк заявил, что отслеживает текущую ситуацию в режиме онлайн и при необходимости принимает меры по обеспечению стабильности национальной валюты и банковской системы, а также интересов населения.