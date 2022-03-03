С 3 марта банки Узбекистана начали куплю-продажу рубля в своих кассах (обменных пунктах). Об этом первым сообщил финансист Отабек Бакиров.

По данным Центрального банка, в условиях резких колебаний курса российского рубля и существенных различий между обменным и внебиржевым курсами граждане Узбекистана в России теряют деньги в процессе конвертации своих средств в свободную валюту.

В связи с этим регулятор рекомендовал всем банкам бесперебойно проводить обменные операции по денежным переводам в рублях и поддерживать «приемлемый уровень разницы между курсами покупки и продажи при определении курса обмена».

Для минимизации валютных рисков банкам даны рекомендации по изменению курсов продажи и покупки российского рубля в течение дня в соответствии с текущими международными котировками.

«Это позволит гражданам Узбекистана в РФ отправлять деньги в российских рублях и получать эти средства на территории республики в любой валюте», — заявили в ЦБ.

Центробанк сообщил, что отслеживает текущую ситуацию и при необходимости примет дополнительные меры для обеспечения интересов населения и стабильности национальной валюты и банковской системы.

Реакция экономистов

Финансист Отабек Бакиров предупредил, что если будет применяться «узкий административный коридор» купли-продажи рубля, например, ±1%, то «рубль будет входить в Узбекистан вагонами, а доллар вывозиться из Узбекистана вагонами».

«Никто не против купли-продажи рублей, но это и не должно быть обязательством. Этот процесс должен учитывать правила открытого рынка, тот факт, что изо дня в день ограничивается конвертация рубля, и на него падают риски размером в гору», — отметил он.





На момент публикации материала российская валюта торгуется в коридоре 97−102 сумов за рубль. Отабек Бакиров посчитал, что если привезти рубль из России и перевести его в сумы, а потом купить доллар, то 1 доллар снизится до 112,78 рубля.

«Для сравнения, в московских обменных пунктах 1 доллар продается за 130−160 рублей. Курс, который административно формируется на Московской бирже, рынок вообще не определяет. Созданы все условия для того, чтобы россияне могли привозить свои сбережения в Узбекистан и конвертировать их в доллары», — отметил он.

Экономист Бехзод Хошимов заявил, что положить рубль и сум в одну корзину равносильно тому, чтобы переложить все риски в рублях на сум.

«Я уже тысячу раз говорил: нужно позволить рынку самому регулировать это. Если узбекистанцы хотят — пусть покупают, не хотят — не покупают», — сказал он.