Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) высоко оценивает прогресс Узбекистана и других стран в Центральной Азии в искоренении безгражданства. Об этом заявили в УВКБ по поводу 30-летия членства Узбекистана в ООН.

В прошлом году Узбекистан — страна, в которой проживает наибольшее число выявленных лиц без гражданства — сократил безгражданство почти вдвое, предоставив или подтвердив гражданство 33 тысяч из 70 тысяч зарегистрированных лиц без гражданства. Это стало возможным благодаря положениям нового закона о гражданстве, принятого в 2020 году, и последующим поправкам к нему, вступивших в силу в 2021 году.

«Это ощутимый прогресс в достижении Целей в области устойчивого развития и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года — не оставляя никого позади. Предотвращение безгражданства и защита лиц без гражданства в значительной степени способствуют развитию, установлению мира, безопасности и предотвращению насильственного перемещения», — сказал представитель УВКБ ООН по Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер.

В 2021 году более 46 тысяч лиц без гражданства получили гражданство Казахстана, Таджикистана, Туркменистана или Узбекистана.

По состоянию на конец 2021 года в Центральной Азии было выявлено более 56 тысяч лиц без гражданства, при этом считается, что фактические масштабы безгражданства могут быть больше.

Ситуация с безгражданством в других странах Центральной Азии

Туркменистан ввёл в действие процедуры определения безгражданства, которые позволяют лицам без гражданства получить правовой статус и, таким образом, доступ к основным правам человека.

В результате мероприятий, проведённых Таджикистаном в 2021 году с целью сокращения безгражданства, более 4000 человек получили документы, удостоверяющие личность. Кроме того, выявлено почти 4000 лиц без гражданства, которым будет оказана юридическая помощь.

С осени 2020 года в Казахстане проводится национальная кампания по выявлению безгражданства. К концу 2021 года в результате этой кампании было выявлено около 7300 лиц с неопределённым гражданством, из которых более 4100 получили помощь в подтверждении гражданства Казахстана, а около 2000 были официально зарегистрированы как лица без гражданства де-юре.

УВКБ ООН продолжает поддерживать усилия правительства Кыргызстана по выполнению четырёх обязательств, которые оно внесло на Сегменте высокого уровня 2019 года, закрепляя успех республики в решении всех известных случаев безгражданства в 2019 году.

Агентство ООН по делам беженцев также поддерживает рассмотрение Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном возможности присоединиться к обеим конвенциям о безгражданстве, как это было сделано Туркменистаном и растущим числом государств по всему миру.

С 2014 года, когда была запущена кампания #IBelong по искоренению безгражданства во всём мире к 2024 году, в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане было урегулировано более 163 тысяч случаев безгражданства.