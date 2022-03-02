В Узбекистане с августа 2021 года отстранено от работы 45,6 тысячи сотрудников, отказавшихся от вакцинации против коронавируса. Об этом на заседании Республиканской специальной комиссии 23 февраля сообщил начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

В начале августа президент Узбекистана подписал закон, дающий работодателю право не допускать сотрудника к работе за отказ от профилактической вакцинации. По данным главы СЭС, за прошедшее время было проведены проверки в 28,5 тысячи хозяйствующих субъектах и более 44,6 тысячи бюджетных организациях.

По итогам проверок выявлено около 89,4 тысячи работников, не получивших вакцину, из них 45,6 тысячи временно отстранены от работы. В 4600 случаях оштрафованы работодатели, в отношении 246 объектов приняты меры по временной приостановке деятельности.

Решением спецкомиссии работодателей обязали обеспечить вакцинацию от коронавируса не менее 90% сотрудников, в том числе бустерной дозой.

Ранее мы писали, что на этом же заседании было принято решение об отмене обязательного масочного режима и других коронавирусных ограничений.