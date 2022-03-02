1 марта в Узбекистане было подтверждено 95 случаев коронавируса. Это практически столько же, сколько и в предыдущий день — 96. Кроме того, зарегистрировано 11 случаев пневмонии (днём ранее — 12), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, составило 236,5 тысячи.

Больше всего случаев ковида во вторник, как обычно, было выявлено в Ташкенте — 57. В Ташкентской области зафиксировано 13 случаев.

В течение дня отмечен 1 случай смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1637.