Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля в эфире Euronews заявила, что страны Евросоюза хотят видеть Украину в европейской семье.

«Мы всегда выступали против войны. Украина никогда не хотела этой войны. Президент Путин начал и ведёт её, поэтому мы отвечаем жёсткими санкциями в финансовой и экономической сфере», — сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что предложила третий пакет санкций — от финансовых, например, отсоединения некоторых российских банков от системы SWIFT, до замораживания активов российского Центробанка. Под санкции подпадают и физические лица. ЕС также закрыл воздушное пространство для всех российских самолётов. Урсула фон дер Ляйен отметила, что схожие санкции будут применены и к Беларуси.

«Мы знаем, что за каждую войну приходится платить, но наша солидарность с Украиной огромна, — заявила глава Еврокомиссии, отвечая на вопрос о цене солидарности с Украиной для европейцев. — В этой стране разделяют наши ценности, там защищают наши принципы. Украинцы хотят жить в мирной демократии, а Россия нападает на неё. Поэтому Украина заслуживает нашей полной солидарности, и она её увидит».

На вопрос, должна ли Украина стать кандидатом на вступление в Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Украина участвует в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС, тесно сотрудничает с объединением в энергетике.

«Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье», — заявила глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен отметила нынешнее «беспрецедентное сотрудничество и сплочённость всех демократических стран».

«Рядом с нами американские друзья, Великобритания, Канада. К нам присоединились Япония, Южная Корея, многие другие. Австралия тоже входит в эту группу, что показывает: мы вместе встаём на защиту демократии в Европе. Важно, чтобы мы защищали наш мирный порядок, порядок, основанный на правилах. Мы должны чётко заявить: Евросоюз не потерпит на европейской земле попрания наших ценностей».

В завершение своего выступления глава Еврокомисии ответила на вопрос, сможет ли когда-нибудь доверять президенту России Владимиру Путину. «Что же касается доверия к президенту Путину, оно полностью подорвано», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Канцлер Германии: «Именно Путин, а не русский народ, выбрал войну»

В воскресенье, 27 февраля, состоялось экстренное заседание парламента Германии — Бундестага. В своей речи он заявил, что ответственность за нападение на Украину несёт лично президент Владимир Путин, а не весь русский народ, и анонсировал помощь Украине оружием. Перевод его речи на русский опубликовала «Медуза».

Фото: DW / Bildehege

«24 февраля 2022 года произошла смена эпох в истории нашего континента. Напав на Украину, российский президент Владимир Путин хладнокровно начал войну, у которой есть всего лишь одна причина: свобода украинцев и украинок ставит под вопрос существование его собственного режима. Это бесчеловечно. Это противоречит международному праву. Это ничем, никоим образом не может быть оправдано», — заявил Олаф Шольц.

«Ключевой вопрос: сможет ли сила победить право, позволим ли мы Путину повернуть стрелки часов вспять и вернуться в XIX век, к борьбе между державами — или сможем осадить разжигателей войны, подобных Путину? Значит, требуется, чтобы мы вернули себе силу», — сказал канцлер Германии.

По его мнению, нападая на Украину, Владимир Путин не только хочет стереть с карты мира независимое государство, он уничтожает европейскую систему безопасности, которая действовала почти полвека — с момента заключения Хельсинкских соглашений. «Он исключает себя из международного сообщества», — считает Олаф Шольц.

«Президент Путин постоянно говорит о неделимости безопасности. На самом деле он хочет силой оружия разделить континент на давно знакомые всем сферы влияния. Это негативно скажется на безопасности в Европе. Да, невозможно надолго достичь безопасности в Европе, угрожая при этом России. Но именно Путин угрожает безопасности в Европе — надо, наконец, это внятно проговорить», — заявил канцлер.

Он отметил, что перед его страной стоит пять задач.

«Во-первых, мы должны поддержать Украину в этой отчаянной ситуации. […] Президент Путин, напав на Украину, в четверг создал новую реальность. Эта новая реальность требует недвусмысленной реакции. Как вы знаете, вчера мы приняли решение о том, что Германия поставит Украине оружие для защиты страны. На агрессию со стороны Путина не может быть иного ответа», — сказал Олаф Шольц.

«Наша вторая задача — заставить Путина свернуть с агрессивного курса. Война — это катастрофа для Украины. Однако война станет катастрофой и для России», — заявил он.

Канцлер напомнил о санкциях, принятых против России: санкции к государственным банкам и предприятиям, запрет на экспорт высоких технологий, санкции против 98 представителей руководства России, включая президента Владимира Путина. Он также анонсировал отключение ряда российских банков от сети SWIFT.

«Не нужно питать иллюзий: Путин не изменит свой курс уже завтра. Однако очень скоро российское правительство почувствует, какую высокую цену оно платит, — сказал Олаф Шольц. — Только за прошедшую неделю российские биржевые индексы упали на 30%. Это доказывает: наши санкции действуют. И мы готовы продолжать их вводить — без каких-либо внутренних ограничений».

«Мы думаем только об одном: как мы ещё сильнее можем ударить по тем, кто несёт ответственность за случившееся? По тем, о ком все говорят в эти дни? Но не по русскому народу!» — подчеркнул он.

«Ведь именно Путин, а не русский народ, выбрал войну. Поэтому давайте скажем во всеуслышание: эта война — война Путина. Это различие важно для меня, — подчеркнул канцлер Германии. — Потому что примирение между русскими и немцами после Второй мировой войны было и остаётся важной главой нашей совместной истории. И я понимаю, как тяжело вынести эту ситуацию тем гражданам нашей страны, которые родились в России или в Украине. Потому мы не допустим, чтобы конфликт между Путиным и свободным миром вскрыл старые раны и принёс с собой новые обвинения».

«Есть и кое-что ещё, о чём не стоит забывать: во многих российских городах в последние дни граждане вышли протестовать против путинской войны. Вышли, несмотря на задержания и штрафы. Это требует большой смелости и настоящего мужества!» — подчеркнул Олаф Шольц.

«Германия сегодня встала на сторону украинцев и украинок. Все наши мысли вместе с жертвами вторжения, мы глубоко сочувствуем им. Но мы встаём и на сторону тех в России, кто мужественно бросает вызов путинскому режиму и отвергает войну с Украиной. Мы знаем, что таких людей много. Им я говорю: не сдавайтесь! Я уверен: свобода, терпимость и права человека победят в России», — заключил канцлер Германии.