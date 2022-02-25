Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в Каракалпакстан на день раньше анонсированного срока.

23 февраля, в первый день визита, сообщалось, что поездка впервые продлится три дня. Вечером 24 февраля глава государства вернулся в Ташкент.

В ходе поездки Шавкат Мирзиёев посетил Муйнак и побывал на высохшем дне Аральского моря, где ознакомился с работой по облесению территории. Он также был в Тахтакупырском и Шуманайском районах, принял участие в церемонии закладки первого камня строительства ветряной электростанции в Берунийском районе.

Затем президент посетил махаллю «Чимбой гузари» в Нукусе, осмотрел предприятие по изготовлению пластиковых дверей и рам, площадку строительства нового жилищного комплекса в махалле «Жеке терек» и ознакомился с деятельностью ситуационного центра инвестиционных проектов.

Как мы уже писали, для совместного развития региона Приаралья привлечены хокимияты всех областей Узбекистана и Ташкента. «Я отправил сюда руководителей со всей республики, чтобы они подышали воздухом Арала», — отмечал президент. Планировалось, что они пробудут в Каракалпакстане неделю.

