Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 февраля прибыл в бывший портовый город Муйнак в Каракалпакстане. Раньше он располагался на берегу Аральского моря. Самолёт президента впервые прилетел из Ташкента напрямую в аэропорт Муйнака, сообщила пресс-служба главы государства.

Самый северный аэропорт Узбекистана был построен в 1947 году и с 1990-х годов не использовался для пассажирских перевозок. Когда-то отсюда выполнялись рейсы в Ташкент, Нукус, Кунград, Нукус, Ургенч и другие города.

Шавкат Мирзиёев посещал Муйнак два раза — в 2018 и 2019 годах. По поручению президента правительство Узбекистана в январе 2019 года издало постановление о комплексном развитии Муйнакского района, согласно которому был реконструирован аэропорт. В августе 2020 года он принял первый пробный рейс.





Прибыв в Муйнак, президент ознакомился с воздушной гаванью. Новый терминал способен обслуживать 50 пассажиров в час. Отремонтированы взлетно-посадочная полоса и перроны.

На состоявшейся здесь встрече Шавкат Мирзиёев сообщил, что будет организовано авиасообщение по маршруту «Ташкент-Муйнак-Нукус».

Журналист Азиза Курбонова передаёт, что рейсы сначала будут осуществляться раз в неделю. Если будет спрос на увеличение рейсов или изменение времени их выполнения, эти пожелания будут учтены, сказал президент.

Он сообщил, что впервые руководители страны проведут в Каракалпакстане целую неделю. «Если вы не против, я тоже буду здесь три дня», — отметил президент. Обычно его поездки в регионы длятся не более двух дней.

«Многие только говорят, что ситуация в Приаралье плохая. Но не все видели её своими глазами. Поэтому сегодня я отправил сюда руководителей со всей республики, чтобы они подышали воздухом Арала, увидели условия и дали справедливую оценку. Мы направим внушительные средства на развитие Каракалпакстана», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что каждый район Каракалпакстана закреплён за одной из областей Узбекистана. Накануне глава попечительского совета Фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов сообщил, что в преддверии визита президента в Приаралье прибыло более 1500 представителей рабочих групп, включая хокимов всех областей и Ташкента.

Муйнакский район закреплён за Ташкентской областью, а столица Каракалпакстана Нукус — за Ташкентом.

Хоким Ташкентской области области Зойир Мирзаев провёл презентацию о проектах, которые будут реализованы в Муйнаке. Среди них — организация нового парка, а также направление престарелых и детей в санатории и детские лагеря.

Президент дал поручения по развитию наряду с сельским хозяйством сферы услуг, в частности, предоставления налоговых льгот для развлекательного сектора. Это должно послужить развитию внутреннего туризма и созданию рабочих мест.





«Здесь живут трудолюбивые, закалённые трудностями люди. Мы должны лишь создать условия для их работы. Но какие предприятия построить? Какую продукцию производить? Какой у неё будет рынок? Неспроста наладили авиасообщение. Теперь перевозить товары станет легче. Поэтому прошу вас: расскажите о самом наболевшем, предложите продуманные и выгодные идеи. Мы должны вместе с вами наметить конкретные планы на ближайшие два года», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отдельно остановился на вопросе укрепления здоровья населения и отметил необходимость увеличения выплат и предоставления жилья врачам, приезжающим работать в регион.

Он, в частности, сказал, что ташкентские врачи, приезжающие на работу в Каракалпакстан, будут получать 100-процентную надбавку к зарплате, а в Муйнакском районе — надбавку в два раза больше.