23 февраля в Узбекистане было подтверждено 140 случаев коронавируса (в предыдущий день — 138) и 24 случая пневмонии (27), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 235,8 тысячи.
В среду в Ташкенте был выявлен 61 случай коронавируса. В Самаркандской области — 20 случаев, в Ташкентской — 14. В других регионах — менее 10.
В течение дня отмечено 2 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1626.
Напомним, что в связи со снижением роста выявляемых случаев с 1 марта в Узбекистане отменяется требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе и в общественных местах. При этом маски рекомендуется носить в общественном транспорте, торговых центрах, рынках, мечетях, кинотеатрах и других помещениях.
Кроме того, отменяются ограничения на время работы заведений общепита и развлекательных объектов и требование о сокращении мест до 50% от вместимости заведений общепита и общественного транспорта.
На работодателей возложена обязанность обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса, в том числе бустерной дозой, на уровне не менее 90%.