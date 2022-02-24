23 февраля в Узбекистане было подтверждено 140 случаев коронавируса (в предыдущий день — 138) и 24 случая пневмонии (27), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 235,8 тысячи.

В среду в Ташкенте был выявлен 61 случай коронавируса. В Самаркандской области — 20 случаев, в Ташкентской — 14. В других регионах — менее 10.

В течение дня отмечено 2 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1626.

Напомним, что в связи со снижением роста выявляемых случаев с 1 марта в Узбекистане отменяется требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе и в общественных местах. При этом маски рекомендуется носить в общественном транспорте, торговых центрах, рынках, мечетях, кинотеатрах и других помещениях.

Кроме того, отменяются ограничения на время работы заведений общепита и развлекательных объектов и требование о сокращении мест до 50% от вместимости заведений общепита и общественного транспорта.

На работодателей возложена обязанность обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса, в том числе бустерной дозой, на уровне не менее 90%.