22 февраля в Узбекистане было подтверждено 138 случаев коронавируса (в предыдущий день — 175) и 27 случаев пневмонии (31), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Показатель выявляемости ковида стал самым низким с 5 января, когда было зафиксировано 146 случаев.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 235,7 тысячи.

Заметное снижение выявленных случаев наблюдается в Ташкенте и Ташкентской области — 56 (днём ранее — 88) и 21 (39) соответственно. В Самаркандской области выявлено 18 случаев, в других регионах — не более 10.

В течение дня отмечен 1 случай смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1624.