Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля подписал постановление «О дополнительных мерах по поддержке строительства жилья и промышленности строительных материалов».

Согласно документу, начиная с 1 марта 2022 года всем юридическим лицам разрешается экспортировать цемент, цементный клинкер и строительное стекло, производимые в Узбекистане, на основе прямых договоров без ограничений (без квот).

До этого с 1 января 2020 года действовал порядок, согласно которому часть высоколиквидной и монопольной продукции (куда входили 38 товаров, включая цемент, клинкер и стекло), производимой компаниями с долей государства в уставном фонде в 50% и более, поставлялась на экспорт исключительно через биржевые торги по квотам, устанавливаемым Министерством инвестиций и внешней торговли. Один из участников рынка сообщил «Газете.uz», что квоты ежегодно распределялись распоряжением правительства.

Кроме того, Агентство продвижения экспорта до 1 января 2024 года будет предоставлять субсидии отечественным предприятиям-экспортёрам (их уполномоченным представителям) на компенсацию до 50% затрат по транспортировке стройматериалов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом во все страны, включая сопредельные государства. В 2021 году агентство получало из госбюджета 163,5 млрд сумов.

«Узпромстройбанк» профинансирует проекты по производству стройматериалов. Для этого банку поручено выпустить и разместить международные корпоративные облигации на сумму не менее 300 млн долларов, исходя из конъюнктуры рынка капитала.

Также планируется привлечь иностранные кредиты на 150 млн долларов на поддержку кластеров строительства жилья, без гарантии правительства, в срок до конца 2022 года. В каждом районе появится не менее одного кластера, создающего «цепочку добавленной стоимости от производства стройматериалов и проектирования объектов строительства до строительства готовых многоэтажных жилых домов».

В ноябре мы сообщали, что для поддержания стабильности цен на жильё льготы на импорт цемента будут продлены ещё на год, а производителям цемента снизят налог на прибыль с 20% до 15%. Президент поставил задачу удержать цены на новостройки на уровне 2021 года.

Согласно данным Госкомстата, в 2021 году Узбекистан импортировал 2,7 млн тонн цемента на 128,3 млн долларов, что на 206 тысяч тонн больше, чем в 2020 году. Большая часть поставок приходится на Казахстан (1,1 млн тонн), Таджикистан (816 тысяч тонн), Кыргызстан (671 тысячу тонн). Объём внутреннего производства в прошлом году составил 11,88 млн тонн, что на 1,2 млн больше, чем годом ранее.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Узпромстройматериаллы», если в 2020 году цементные заводы Узбекистана экспортировали 530,3 тысяч тонн цемента (в основном в Афганистан), то в 2021 году — 333,6 тысяч тонн, из них 158,5 тысяч тонн приходится на предприятия АГМК (Джизакский и Шерабадский цементные заводы).