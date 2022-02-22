Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности по вопросам, касающимся социально-экономического развития страны в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана для оперативного реагирования на «негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния».

Президент также заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, председателя Национального банка Галымжана Пирматова, заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, министра обороны Руслана Жаксылыкова и других руководителей ведомств.

Глава государства дал поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для Казахстана.