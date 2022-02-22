Президент России Владимир Путин признал самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. Об этом он заявил в телеобращении к нации 21 февраля.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики… Уверен, что народ России меня поддержит», — сказал Путин.

Своё обращение, длившееся около часа, президент России начал со слов о том, что «ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер». Он заявил, что современная Украина «целиком и полностью» была создана коммунистической Россией. Путин выразил недовольство распадом СССР, сказав, что его лидеры не справились с «заразой национализма» и назвал «безумием» предоставление бывшим союзным республикам права выхода из СССР.

Путин также заявил о высоком уровне коррупции в Украине, изгнании русского языка и подавлении свободы слова в стране. Кроме того, страна, по его словам, «переживает острый экономический кризис». Он добавил, что Украина может создать ядерное оружие, чему «западные покровители могут посодействовать», а США и НАТО, по его мнению, «приступили к беззастенчивому освоению» страны. Он сообщил, что вступление страны в НАТО «вопрос решённый», а это «прямая угроза безопасности России». К концу речи Путин сказал, что «блокада» Донбасса и «издевательство над людьми» не прекращаются, а мир не замечает «геноцида».

Сразу после обращения российские телеканалы показали кадры церемонии подписания указов о признании ДНР и ЛНР в присутствии их глав Дениса Пушилина и Леонида Пасечника в Кремле. Также были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР с ЛНР. Документы теперь должны одобрить Совет Федерации РФ и Госдума РФ, их заседания назначены на 22 февраля.

С просьбой к президенту России признать независимость ДНР и ЛНР накануне обратились главы самопровозглашённых республик. В этот же день Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности, все участники которого поддержали эту идею.

Указы о признании ДНР и ЛНР вскоре были опубликованы на портале правовой информации. В них Путин поручил Минобороны РФ «обеспечить осуществление вооружёнными силами РФ функции по поддержанию мира» в республиках до заключения с ними договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Как сообщает The Guardian со ссылкой на официальных представителей Украины, российские войска, возможно, уже вошли на территорию сепаратистских образований.

РИА Новости также выложило договоры России с ЛНР и ДНР. Они дают право использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга и предполагают совместную охрану границ Донбасса. Документы заключены сроком на 10 лет.

The Bell отмечает, что на фоне последних новостей российский рынок пережил крупнейшее падение с 2008 года: по итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 10,5%. Рубль во время выступления Путина торговался по 80 за доллар.

За день до обращения Владимира Путина посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому телеканалу CBS говорил, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины.

Реакция мирового сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский после заявления, сделанного Путиным, провёл телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем и созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО был переведён в режим работы 24/7. Он также сообщил, что позднее у него запланирован разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и анонсировал обращение к нации.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила об открытии уголовного дела после заявления Путина о признании ДНР и ЛНР. Дело заведено в соответствии со статьёй уголовного кодекса Украины, запрещающей призывы к изменению границ страны со стороны представителей власти. «Наши украинские прокуроры займутся этим делом „по полной программе“. Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба за границу станет тяжело — обещаем», — добавила Венедиктова.

США заявили, что ожидали «подобный шаг» со стороны России и «готовы немедленно отреагировать». В заявлении Белого дома сообщается, что президент США Джо Байден подпишет указ, запрещающий американским гражданами инвестировать в ДНР и ЛНР, финансировать их и вести торговлю с ними. Белый дом также пообещал в ближайшее время объявить о дополнительных мерах, связанных с «вопиющим нарушением Россией меджународных обязательств».

«Для ясности: эти меры будут стоять отдельно и будут дополнять серьёзные ограничения в сфере экономики, которые США готовили в координации с союзниками и партнёрами на случай вторжения России на территорию Украины», — говорится в заявлении.

МИД Великобритании сообщил, что завтра объявит о новых санкциях против России «в ответ на нарушение ею международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины». Глава МИДа Лиз Трасс заявила, что Великобритания будет координировать действия с союзниками и не позволит нарушению Россией международных обязательства «остаться ненаказанным».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель выпустили совместное заявление, в котором осудили решение президента России признать неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми. «Этот шаг является грубым нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против причастных к этому незаконному акту», — говорится в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с осуждением России, в частности, заявив, что РФ нарушила Минские соглашения, участницей которых сама и является. «Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам. Она также пытается создать предлог для очередного вторжения в Украину», — подчеркнул Столтенберга.

«НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах её международно признанных границ. Союзники самым решительным образом призывают Россию избрать путь дипломатии и немедленно отказаться от масштабного наращивания военной мощи в Украине и вокруг неё, а также вывести свои войска с Украины в соответствии с её международными обязательствами и обязательствами», — говорится в заявлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил признание Россией двух самопровозглашённых республик на востоке Украины независимыми. «Признавая сепаратистские регионы восточной Украины, Россия нарушает свои обязательства и подрывает суверенитет Украины», — заявил Макрон. — Я осуждаю это решение. Я призвал к экстренному заседанию Совета безопасности ООН и европейским санкциям". С призывом срочно созвать Совбез ООН также выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Владимира Путина «ещё одним нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», добавив, что это «наносит серьёзный удар» всем дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование и политическое решение конфликта. «Германия неизменно поддерживает Украину в пределах её международно признанных границ. Мы ответим на это нарушение международного права. Мы согласовываем это с нашими партнёрами», — говорится в заявлении Бербок.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что «Эстония никогда не примет незаконное решение России признать Донецкую и Луганскую области». «Они являются международно признанной частью Украины, как и Крым. Ясно, что Москва не относится серьёзно к дипломатии, а ищет повод для войны», — сказал он.

Премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш назвал решение президента России о признании независимости ДНР и ЛНР «продолжением наступления на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, которое началась в 2014 году с незаконного изменения границ в Европе».

«Грубо нарушая международное право, под сфабрикованным предлогом и распространяя ложную информацию, Россия стремится спровоцировать смену политического руководства и внешнеполитического курса Украины насильственными методами», — заявил он и призвал международное сообщество ввести жёсткие экономические санкции.

С осуждением решения России выступил также и президент Финляндии Саули Ниинистё. «Финляндия осуждает односторонние действия России, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Признание сепаратистских регионов на востоке Украины является серьёзным нарушением Минских соглашений. Финляндия ответит на действия России в составе Евросоюза», — говорится в сообщении на сайте Ниинистё.