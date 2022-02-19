На совещании по развитию машиностроения 14 февраля президент Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости поэтапного снижения таможенных пошлин на ввоз автомобилей до нулевой ставки. Часть его выступления была показана в передаче «Менимча» на телеканале «Узбекистан 24».
«Постепенно таможенные пошлины должны быть приведены к нулю. Должна быть конкуренция, чтобы [автомобили были] дешёвыми и качественными», — заявил глава государства.
Президент назвал несправедливым то, что покупатели вынуждены ждать год, несмотря на предоплату.
«Несправедливо, что наш обычный трудолюбивый гражданин отдаёт кровно заработанные деньги для оборота автопрому на один год», — сказал он.
Ранее мы писали, что на совещании Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров в трёхдневный срок разработать проект постановления о снижении ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей в 2 раза. Президент также поставил задачу до 1 мая полностью устранить очереди на покупку автомобилей и снизить предоплату за машины Uzauto Motors с 85% до 50%. Депутат Расул Кушербаев заявлял, что достаточно предоплаты в 15%.
Jahongir Haitov
Даже если обнулить пошлину, машина будет процентов на 70-80 удорожать при ввозе в Узбекистан, потому что пошлина составляет лишь небольшую часть поборов в виде акцизов, НДС, бог знает чего еще там накручивают.
Так что говорить про 50 процентов — это лукавство. Оно 50 процентов от небольшой части. Обыватель видит общую картину: то что стоило 5, стало стоить 10, а после вашего снижения “на 50%“ стало стоить 9, для обывателя это никак не 50%