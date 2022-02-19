На совещании по развитию машиностроения 14 февраля президент Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости поэтапного снижения таможенных пошлин на ввоз автомобилей до нулевой ставки. Часть его выступления была показана в передаче «Менимча» на телеканале «Узбекистан 24».

«Постепенно таможенные пошлины должны быть приведены к нулю. Должна быть конкуренция, чтобы [автомобили были] дешёвыми и качественными», — заявил глава государства.

Президент назвал несправедливым то, что покупатели вынуждены ждать год, несмотря на предоплату.

«Несправедливо, что наш обычный трудолюбивый гражданин отдаёт кровно заработанные деньги для оборота автопрому на один год», — сказал он.

Ранее мы писали, что на совещании Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров в трёхдневный срок разработать проект постановления о снижении ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей в 2 раза. Президент также поставил задачу до 1 мая полностью устранить очереди на покупку автомобилей и снизить предоплату за машины Uzauto Motors с 85% до 50%. Депутат Расул Кушербаев заявлял, что достаточно предоплаты в 15%.