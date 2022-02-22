Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля подписал постановление о снижении таможенных пошлин на импорт автомобилей. «Газета.uz» посчитала, как поправки повлияют на стоимость импортируемых легковых машин.
Ставки таможенных пошлин снижаются в два этапа. До 1 января 2023 года они снизятся в два и более раза. Уменьшатся не только пошлины, но и дополнительные коэффициенты, учитывающие объём двигателя. С 1 января 2023 года ставка останется на уровне 15%, но снизится дополнительный коэффициент. Пошлины будут распространяться только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более 1 года на момент пересечения таможенной границы (до этого — не более 3 лет).
Примеры: как изменится стоимость импортируемых автомобилей
Импортный автомобиль с объёмом двигателя до 1000 куб. см (с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием) и стоимостью 6000 долларов при текущей системе таможенных пошлин и сборов (30+1,8 долл. / куб. см + 15% НДС + 30 БРВ) обойдётся в 11790 долларов без учёта надбавки импортёра и таможенного оформления. Другими словами, для завоза импортной «легковушки» необходимо заплатить дополнительно 96,5% от её стоимости (5790 долларов).
Со снижением таможенной пошлины (15+0,8 долл. / куб. см) дополнительная плата снизится до 3605 долларов (60% от стоимости авто), а с 1 января 2023 года — до 3145 долларов (52,4%). В среднем стоимость иномарок при импорте (на основе примерных цифр, приведённых в таблице ниже) должна снизиться на 18%, а с 2023 года — на 21,5%.
При этом стоит напомнить, что на цену импортных автомобилей, произведённых в пределах Таможенного союза с сертификатом соответствия СТ-1 (Россия, Казахстан и другие страны СНГ), и электромобилей, изменение ставок не повлияет, поскольку на указанные категории легковых авто применяется нулевая пошлина. Например, импортёры автомобилей Lada из России пошлину не платят.
Правильность расчётов «Газеты.uz» подтвердили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Сравнительная таблица (ставки)
|Стоимость иномарки
|Объём двигателя (в расчётах используется макс объём)
|Ставка (30%+доп. коэффициенты)
|НДС
|Утильсбор
|Стоимость после сборов
|до 21 февраля 2022 года
|6000
|до 1000 куб. см
|3600
|1440
|750
|11790
|8000
|от 1000 до 1500 куб. см
|5400
|2010
|3000
|18410
|12000
|от 1500 до 1800 куб. см
|8100
|3015
|3000
|26115
|16000
|от 1800 до 3000 куб. см
|12300
|4245
|4500
|37045
|Стоимость иномарки
|Объём двигателя
|Ставка (15%+доп. коэффициенты)
|НДС
|Утильсбор
|Стоимость после сборов
|с 21 февраля 2022 года до 1 января 2023 года
|6000
|до 1000 куб. см
|1700
|1155
|750
|9605
|8000
|от 1000 до 1500 куб. см
|2700
|1605
|3000
|15305
|12000
|от 1500 до 1800 куб. см
|3960
|2394
|3000
|21354
|16000
|от 1800 до 3000 куб. см
|6150
|3322,5
|4500
|29972,5
|Стоимость иномарки
|Объём двигателя
|Ставка (15%+доп. коэффициенты)
|НДС
|Утильсбор
|Стоимость после сборов
с 1 января 2023 года
|6000
|до 1000 куб. см
|1300
|1095
|750
|9145
|8000
|от 1000 до 1500 куб. см
|2100
|1515
|3000
|14615
|12000
|от 1500 до 1800 куб. см
|3240
|2286
|3000
|20526
|16000
|от 1500 до 3000 куб. см
|5400
|3210
|4500
|29110
Влад Влад
Если честно говоря за что платить??? Можно же сделать для народа 300$ и вози что хочешь. Нет всегда есть подводные камни. А сейчас модно стало звёздочки )))
Борис Халиков
И что это меняет? Вместо 90%, сначала 60%, а в итоге 50% от стоимости авто.
Jahongir Haitov
Все ровно так, как я писал вчера.
Было:
Цена машины: 16000, с растаможкой 37045 (накрутка 132%)
Станет:
До 1 января 2023:
Цена машины: 16000, с растаможкой 29972,5 (накрутка 87%)
После 1 января 2023:
Цена машины: 16000, с растаможкой 29110 (накрутка 82%)
И смотреть надо именно на машины дороже 16000, потому что до этой цены Узавто вполне нормальный выбор, а потом, будь добр, доплати от 80%, это еще мало, потому что поборы накручиваются на цену с транспортировкой!