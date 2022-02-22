Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля подписал постановление о снижении таможенных пошлин на импорт автомобилей. «Газета.uz» посчитала, как поправки повлияют на стоимость импортируемых легковых машин.

Ставки таможенных пошлин снижаются в два этапа. До 1 января 2023 года они снизятся в два и более раза. Уменьшатся не только пошлины, но и дополнительные коэффициенты, учитывающие объём двигателя. С 1 января 2023 года ставка останется на уровне 15%, но снизится дополнительный коэффициент. Пошлины будут распространяться только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более 1 года на момент пересечения таможенной границы (до этого — не более 3 лет).

Примеры: как изменится стоимость импортируемых автомобилей

Импортный автомобиль с объёмом двигателя до 1000 куб. см (с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием) и стоимостью 6000 долларов при текущей системе таможенных пошлин и сборов (30+1,8 долл. / куб. см + 15% НДС + 30 БРВ) обойдётся в 11790 долларов без учёта надбавки импортёра и таможенного оформления. Другими словами, для завоза импортной «легковушки» необходимо заплатить дополнительно 96,5% от её стоимости (5790 долларов).

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Со снижением таможенной пошлины (15+0,8 долл. / куб. см) дополнительная плата снизится до 3605 долларов (60% от стоимости авто), а с 1 января 2023 года — до 3145 долларов (52,4%). В среднем стоимость иномарок при импорте (на основе примерных цифр, приведённых в таблице ниже) должна снизиться на 18%, а с 2023 года — на 21,5%.

При этом стоит напомнить, что на цену импортных автомобилей, произведённых в пределах Таможенного союза с сертификатом соответствия СТ-1 (Россия, Казахстан и другие страны СНГ), и электромобилей, изменение ставок не повлияет, поскольку на указанные категории легковых авто применяется нулевая пошлина. Например, импортёры автомобилей Lada из России пошлину не платят.

Правильность расчётов «Газеты.uz» подтвердили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Сравнительная таблица (ставки)

Стоимость иномарки
Объём двигателя (в расчётах используется макс объём)
Ставка (30%+доп. коэффициенты)
НДС
Утильсбор
Стоимость после сборов

до 21 февраля 2022 года
6000
до 1000 куб. см
3600
1440
750
11790
8000
от 1000 до 1500 куб. см
5400
2010
3000
18410
12000
от 1500 до 1800 куб. см
8100
3015
300026115
16000
от 1800 до 3000 куб. см
12300
4245
4500
37045
Стоимость иномарки
Объём двигателя
Ставка (15%+доп. коэффициенты)
НДС
Утильсбор
Стоимость после сборов

с 21 февраля 2022 года до 1 января 2023 года
6000
до 1000 куб. см
1700
1155
750
9605
8000
от 1000 до 1500 куб. см
2700
1605
3000
15305
12000
от 1500 до 1800 куб. см
3960
2394
300021354
16000
от 1800 до 3000 куб. см
6150
3322,5
4500
29972,5
Стоимость иномарки
Объём двигателя
Ставка (15%+доп. коэффициенты)
НДС
Утильсбор
Стоимость после сборов

с 1 января 2023 года
6000
до 1000 куб. см
1300
1095
750
9145
8000
от 1000 до 1500 куб. см
2100
1515
3000
14615
12000
от 1500 до 1800 куб. см
3240
2286
300020526
16000
от 1500 до 3000 куб. см
5400
3210
4500
29110