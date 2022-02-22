Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля подписал постановление о снижении таможенных пошлин на импорт автомобилей. «Газета.uz» посчитала, как поправки повлияют на стоимость импортируемых легковых машин.

Ставки таможенных пошлин снижаются в два этапа. До 1 января 2023 года они снизятся в два и более раза. Уменьшатся не только пошлины, но и дополнительные коэффициенты, учитывающие объём двигателя. С 1 января 2023 года ставка останется на уровне 15%, но снизится дополнительный коэффициент. Пошлины будут распространяться только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более 1 года на момент пересечения таможенной границы (до этого — не более 3 лет).

Примеры: как изменится стоимость импортируемых автомобилей

Импортный автомобиль с объёмом двигателя до 1000 куб. см (с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием) и стоимостью 6000 долларов при текущей системе таможенных пошлин и сборов (30+1,8 долл. / куб. см + 15% НДС + 30 БРВ) обойдётся в 11790 долларов без учёта надбавки импортёра и таможенного оформления. Другими словами, для завоза импортной «легковушки» необходимо заплатить дополнительно 96,5% от её стоимости (5790 долларов).

Со снижением таможенной пошлины (15+0,8 долл. / куб. см) дополнительная плата снизится до 3605 долларов (60% от стоимости авто), а с 1 января 2023 года — до 3145 долларов (52,4%). В среднем стоимость иномарок при импорте (на основе примерных цифр, приведённых в таблице ниже) должна снизиться на 18%, а с 2023 года — на 21,5%.

При этом стоит напомнить, что на цену импортных автомобилей, произведённых в пределах Таможенного союза с сертификатом соответствия СТ-1 (Россия, Казахстан и другие страны СНГ), и электромобилей, изменение ставок не повлияет, поскольку на указанные категории легковых авто применяется нулевая пошлина. Например, импортёры автомобилей Lada из России пошлину не платят.

Правильность расчётов «Газеты.uz» подтвердили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

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