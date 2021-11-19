В Ташкенте рядом с автозаправочной станцией «Узбекнефтегаза» появилось граффити, отсылающее к повышению цен на бензин. Местный граффитист Абдурахмон, работающий под псевдонимом Inkuzart, опубликовал видеозапись с процессом создания рисунка 19 ноября.

Изображение появилось на стене одного из домов на улице Катта каъни в Учтепинском районе. На нём мужчина в тюбетейке «стреляет» себе в голову из заправочного пистолета. Спустя несколько часов в сети появились фотографии с закрашенным рисунком.

Фото: Соцсети

Пользователи интернета заметили, что работа похожа на граффити, которое было ранее нарисовано на одной из улиц Сеула (Республика Корея).





В начале сентября Inkuzart нарисовал граффити, посвящённое монополии на автомобильном рынке Узбекистана и длинным очередями за получением машин. Рисунок вскоре тоже закрасили.

«Газета.uz» рассказывала о работах граффитиста, которого называют «местным Бэнкси». Среди самых известных последних работ художника — граффити с портретами Абдуллы Кадыри, Чулпана и Абдурауфа Фитрата.

С начала года оптовая цена бензина Аи-80 на бирже поднялась на 72,1% — с 5,81 млн до 10 млн сумов за тонну. При этом темпы роста на другие марки топлива (Аи-91, Аи-92 и Аи-95), которые в основном импортируются и привязаны к мировым котировкам, были ниже, чем у местного аналога.

Антимонопольный комитет объяснял причины роста цен и мерах по их стабилизации. Комитет подтвердил наличие «манипулятивных действий» при биржевых сделках. Накануне АМК сообщил, что цены на Аи-80 на бирже начали снижаться.