Председатель Национального олимпийского комитета Узбекистана Рустам Шаабдурахманов покинул свою должность, сообщила пресс-служба НОК.

Члены Исполкома НОК на внеочередном заседании 17 февраля рассмотрели и приняли заявление, написанное по собственному желанию Рустамом Шаабдурахмоновым. Он возглавлял НОК с мая 2019 года.

«Выступая на собрании, Рустам Шаабдурахманов особо отметил «большое внимание, уделяемое за последние годы главой государства физической культуре и спорту, осуществляемые в данной сфере широкомасштабные реформы, создаваемые условия, заслуги в укреплении здоровья населения и пропаганде здорового образа жизни в нашей стране и поблагодарил за всё это уважаемого президента», — говорится в сообщении.

Новый глава НОК будет избран на заседании внеочередной Генеральной Ассамблеи комитета.