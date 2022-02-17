Детский фонд ООН 17 февраля доставил в Узбекистан более 2 822 400 доз вакцины Moderna в рамках программы COVAX, сообщила пресс-служба представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.
С этой партией общее количество вакцин от COVID-19, безвозмездно поставленных в Узбекистан ЮНИСЕФ, достигло 12,7 миллиона доз на общую сумму 97,4 млн долларов.
По данным Минздрава страны, количество использованных вакцин в Узбекистане составляет 53 579 548 доз. Из них:
- 38 700 268 — ZF-UZ-VAC2001;
- 6 322 860 — Moderna;
- 2 626 650 — Pfizer/BioNTech;
- 2 404 480 — AstraZeneca;
- 1 976 000 — Sinovac;
- 1 341 790 — Sputnik V;
- 207 500 — Sputnik Light.
Накануне представители ЮНИСЕФ также передали правительству Узбекистана оборудование для оснащения складов вакцин на сумму более 500 тысяч долларов, в том числе 118 морозильных камер, способных хранить при очень низкой температуре такие вакцины, как Moderna и Pfizer.