Детский фонд ООН 17 февраля доставил в Узбекистан более 2 822 400 доз вакцины Moderna в рамках программы COVAX, сообщила пресс-служба представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

С этой партией общее количество вакцин от COVID-19, безвозмездно поставленных в Узбекистан ЮНИСЕФ, достигло 12,7 миллиона доз на общую сумму 97,4 млн долларов.

По данным Минздрава страны, количество использованных вакцин в Узбекистане составляет 53 579 548 доз. Из них:

38 700 268 — ZF-UZ-VAC2001;

6 322 860 — Moderna;

2 626 650 — Pfizer/BioNTech;

2 404 480 — AstraZeneca;

1 976 000 — Sinovac;

1 341 790 — Sputnik V;

207 500 — Sputnik Light.

Накануне представители ЮНИСЕФ также передали правительству Узбекистана оборудование для оснащения складов вакцин на сумму более 500 тысяч долларов, в том числе 118 морозильных камер, способных хранить при очень низкой температуре такие вакцины, как Moderna и Pfizer.