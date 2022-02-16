Представители ЮНИСЕФ передали Республиканскому складу вакцин 118 морозильных камер, способных хранить при очень низкой температуре такие вакцины, как Moderna и Pfizer, сообщила пресс-служба представительства Детского фонда ООН в Узбекистане.

Кроме того, фонд передал 7000 термосумок для транспортировки вакцин и средства индивидуальной защиты для медработников.

Общая стоимость переданной помощи — более 500 тысяч долларов, отмечается в сообщении.

Ее получат в общей сложности 35 складов вакцин по всей стране, в том числе 14 складов вакцин на региональном уровне, 15 складов — на районном, 6 складов — на уровне города.

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