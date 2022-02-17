Подразделения Службы безопасности дорожного движения Узбекистана продолжают представлять инициативы, которые не только бесполезны, но и вредны.

Вечером в четверг СБДД опубликовала ролик, подготовленный её подразделением в Хорезмской области, в котором говорится, что у пунктов общепита, АЗС, в автобусных парках, на парковках, конечных станциях автобусов и на пешеходных переходах, в том числе перед школами, устанавливаются «впечатляющие муляжи учеников-пешеходов».





В службе считают, что «каждый водитель, увидевший муляж, будет более внимательным к пешеходам, особенно детям, будет представлять своих детей», благодаря чему «не будет превышать скорость, не будет управлять автомобилем в состоянии опьянения и, конечно, будет соблюдать все правила дорожного движения».

В ролике сообщается, что такие муляжи будут установлены во всех районах области.

«Газета.uz» призывает ответственные ведомства прекратить заниматься тем, что называется «имитацией бурной деятельности», и начать применять на самом деле работающие, проверенные во всём мире методы предотвращения аварий, травматизма и смертности на улицах и дорогах.

В 2018 году мы публиковали материал «Муляжи учеников на переходах — это не инновации». В нём говорилось о муляжах детей, которые устанавливаются не только в городах, но и на междугородних трассах. При этом преподносилось это как «инновация».

Опасность таких муляжей в том, что водители к ним привыкают и перестают реагировать. Более того, за ними можно не увидеть настоящего ребёнка. Эти муляжи никак не защищают детей, которые находятся посередине проезжей части.





Если обратить внимание на кадры, то можно увидеть отсутствие разметки и слишком широкую проезжую часть. Повышение безопасности в таких местах достигается обязательной установкой светофора, если полос движения больше одной в каждую сторону, созданием приподнятого перехода, искривлением и сужением полос, а также установкой вместительных физических (из бетона или другого прочного материала) островков безопасности. Об этом написано множество руководств, которые доступны в интернете.

Недавно президент Шавкат Мирзиёев заявил о том, что состояние сферы безопасности дорожного движения вышло из-под контроля. За последний год количество ДТП в стране выросло на 43%.

СБДД в своём Telegram-канале публикует много роликов, в которых разные инициативы преподносятся как решение сложившейся в стране чрезвычайной ситуации. На большинстве роликов можно увидеть множество проблем, которые СБДД и хокимияты не замечают.

Вот примеры инициатив, об эффективности которых можно поспорить, и недостатков и ошибок в планировании, устранение которых может повысить безопасность участников движения:





Неправильная геометрия перекрёстка, слишком длинные пешеходные переходы, отсутствие островков безопасности и разметки, чрезмерная ширина улицы. Термез.





Дыры в разделителе на нерегулируемом переходе на автодороге между Ташкентом и Чирчиком.





Наклейки на автобусах в Учкудуке.





Пешеходный переход перед школой для незрячих детей, оборудованный звуковым сигналом «Стойте!», но не имеющий нормального островка безопасности. Широкая проезжая часть и стёртая разметка полос.

«Караван пропаганды» с автомобилем, пострадавшим в ДТП, в Бухарской области.

Наклейки на стёкла автомобилей с информацией о кампании «Внимание, пешеход!»